Une femme aurait tenté de réclamer frauduleusement un lot de 70 M $ du Lotto Max

La Police provinciale de l’Ontario a arrêté une femme qui aurait fait une fausse réclamation pour un lot gagnant de 70 millions $ du Lotto Max.

La police ne veut pas confirmer que cette femme tentait de mettre la main sur le lot non réclamé de 70 millions $ d’un billet gagnant vendu dans l’est de Toronto en juin 2022.

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) a indiqué que ce billet avait été officiellement déclaré «non réclamé» jeudi, ce qui en fait le plus important lot non réclamé de toute l’histoire des loteries canadiennes.

L’OLG affirme que près de 2700 personnes avaient réclamé ce lot, mais aucune n’a été identifiée comme le détenteur légitime du billet gagnant.

La Police provinciale a déclaré de son côté que son enquête sur la femme de 33 ans avait été ouverte à la suite d’informations fournies par l’OLG. La femme a finalement été accusée de tentative de fraude de plus de 5000 $, de contrefaçon et de diffusion d’un faux document.

La police a indiqué que l’accusée doit comparaître devant un tribunal à North Bay à une date ultérieure, mais n’a pas pu commenter davantage les infractions présumées.