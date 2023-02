Une femme d’affaires ontarienne remporte 25 000 $ au concours Black Pitch

HAMILTON — Une entrepreneure noire de Hamilton, en Ontario, a remporté le concours national Black Pitch grâce à sa clinique qui œuvre auprès des minorités ethniques.

L’entreprise de Micheline Khan, Althea Therapy, aide les gens à accéder à des professionnels et à des ressources en santé mentale adaptés à leur culture, dans le but de déstigmatiser la thérapie et d’améliorer les résultats en matière de santé mentale pour les communautés mal desservies.

Mme Khan s’est dite reconnaissante et a déclaré que les fonds seraient utilisés pour «développer et faire évoluer» son entreprise.

Elle était l’une des cinq finalistes noires au Canada en lice pour le grand prix de 25 000 $, financé par la Black Entrepreneurs and Businesses of Canada Society (BEBC Society), un organisme à but non lucratif qui encourage les entrepreneurs et entreprises noires à travers le pays.

Selon l’organisme, le concours a été conçu pour aider les entrepreneurs noirs qui pourraient autrement être exclus des prêts, des subventions ou d’autres financements commerciaux en raison d’obstacles systémiques.

Plutôt que d’exiger que les participants fournissent des plans d’affaires complets avec leurs présentations, le concours invitait les personnes qui s’identifient comme noires à soumettre une courte vidéo décrivant leurs idées.

«Je suis extrêmement reconnaissante envers la BEBC, les juges et les autres participants, a déclaré Mme Khan par voie de communiqué. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas très souvent et je suis choyée d’avoir accès aux fonds pour développer Althea Therapy, qui fournit des ressources plus adaptées à la culture des communautés».

L’organisme a souligné que plus de 100 personnes s’étaient inscrites cette année et que le gagnant a été choisi lors du Black Business Summit, un sommet annuel gratuit pour la communauté noire au Canada.

«Nous quittons le Black Business Summit inspirés et équipés afin de changer la donne pour les entreprises noires au Canada», a déclaré la fondatrice du BCEC, Jackee Kasandy, félicitant Micheline Khan pour son prix.

«Nous prenons des mesures pour atteindre notre objectif : donner à la communauté noire les moyens de créer une richesse générationnelle, de viser plus haut et de rêver plus grand».