Une femme dans la trentaine meurt dans un incendie à Saint-Cyprien-de-Napierville

SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE, Qc — Une femme dans la trentaine a péri dans un incendie qui s’est déclaré dans une maison mobile de Saint-Cyprien-de-Napierville, en Montérégie, tôt dimanche matin.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés vers 1 h 30, dimanche, pour un incendie dans une maison mobile de la rue des Arpents Verts, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Marie-Michèle Moore.

Lorsque l’incendie a été maîtrisé, une dame dans la trentaine a été découverte inanimée. Son décès a été constaté plus tard à l’hôpital.

Un autre résidant de l’endroit a été transporté dans un centre hospitalier parce qu’il a été incommodé par la fumée, mais on ne craint pas pour sa vie.

Comme il y a eu un décès, le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ enquêtera sur l’événement. Aucune hypothèse n’est avancée pour l’instant sur les causes et circonstances du drame, et l’identité de la victime n’est pas connue.