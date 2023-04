Une femme dans un état critique après avoir été extirpée d’un véhicule tombé à l’eau

MONTMAGNY, Qc — Une dame se trouve dans un état critique après avoir été extirpée de son véhicule qui s’est retrouvé submergé dans la rivière du Sud, à Montmagny, en Chaudière-Appalaches, vendredi midi.

La Sûreté du Québec (SQ) a été prévenue vers 12h30 qu’un véhicule avait terminé sa route dans les eaux de la rivière, dans le secteur du chemin des Cascades, après avoir fait une sortie de route.

Les policiers et les pompiers se sont rendus sur place, et la dame qui se trouvait dans le véhicule a pu être extirpée de l’habitacle. Elle a été prise en charge par les ambulanciers et a été transportée à l’hôpital dans un état critique.

En milieu d’après-midi, le véhicule était en train d’être remorqué, pendant que les policiers tentaient de comprendre les circonstances qui ont mené à cette sortie de route.

Des recherches ont aussi été amorcées dans le secteur afin de vérifier si la dame était seule dans le véhicule au moment de l’incident, comme le pensent les policiers.

«Pour le moment, on fait des recherches et des vérifications dans le secteur pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres personnes qui étaient à bord du véhicule, mais selon les informations actuelles, la dame serait probablement seule. Des recherches se poursuivent pour le confirmer», a précisé la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

Des embarcations nautiques et des plongeurs vont aussi participer aux opérations de recherche.

Le corps policier provincial n’était pas en mesure de préciser l’âge de la femme impliquée ni de s’avancer sur les causes potentielles de la sortie de route.