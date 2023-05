Une femme de 57 a été arrêtée pour vol de colis Amazon à Sherbrooke

SHERBROOKE, Qc — Une femme de 57 ans a été arrêtée, samedi matin à Sherbrooke, puisqu’elle aurait volé six colis sur la propriété de plusieurs citoyens.

Les agents du Service de police de Sherbrooke (SPS) se sont rendus à une résidence située sur la rue Hélène-Boullé, où la suspecte effectuait une «ventes-débarras».

«Plusieurs citoyens avaient remarqué la présence de biens possiblement volés. Selon nos informations, la dame aurait été surprise à voler des colis Amazon chez de nombreux résidents du secteur», peut-on lire dans un communiqué diffusé par le SPS.

Des vidéos de ces vols circulent sur les médias sociaux, selon le corps policier.

Les policiers ont saisi «plusieurs items électroniques directement liés aux vols de courrier», de même que le véhicule de la suspecte. La femme est alors devenue agressive envers les agents.

«Elle agrippe un des policiers et le pousse au thorax et donne également des coups de pied. Elle doit être menottée et conduite au quartier général du SPS», affirme le service de police dans le même communiqué.

La suspecte a été libérée sous promesse de comparaître. Elle devrait faire face à des accusations de vols de courrier, de voies de fait contre des policiers et d’entrave à leur travail.

La Division des enquêtes criminelles du SPS est responsable de faire la lumière sur cette affaire.