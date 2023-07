Une femme de l’Alabama avoue avoir inventé son propre enlèvement

HOOVER, Ala. — Les autorités de l’Alabama ont rapporté lundi qu’une femme avait admis avoir inventé de toutes pièces une histoire selon laquelle elle avait été kidnappée après s’être arrêtée pour surveiller un enfant en bas âge qu’elle avait vu marcher sur le côté de l’autoroute.

Le chef du département de police de Hoover, Nicholas Derzis, a indiqué que l’avocat de Carlee Russell, Emory Anthony, avait fourni une déclaration lundi mentionnant qu’il n’y avait pas eu d’enlèvement.

«Il n’y a pas eu d’enlèvement le jeudi 13 juillet. Ma cliente n’a pas vu de bébé sur le côté de la route», indique le document lu par M. Derzis lors d’une conférence de presse.

La dame n’a pas quitté la ville et a agi seule, a-t-on appris également.

«Ma cliente s’excuse pour ses actions auprès de la communauté, des bénévoles qui la recherchaient, du service de police de Hoover, ainsi que de ses amis et de sa famille, a déclaré Me Anthony dans un communiqué. Carlee demande à nouveau votre pardon et vos prières.»

Le département de police de Hoover a annoncé ce dénouement cinq jours après avoir mis en doute l’histoire de Mme Russell. M. Derzis a déclaré qu’il était possible qu’elle fasse face à des accusations.

Le service de police essaie actuellement de déterminer où la femme se trouvait pendant les deux jours où elle était partie.

Carlee Russell, 25 ans, a disparu après avoir appelé le 911 le 13 juillet pour signaler un tout-petit errant à côté d’un tronçon d’autoroute. Elle est rentrée chez elle deux jours plus tard et a dit à la police qu’elle avait été enlevée et forcée de monter dans un véhicule.

Sa disparition est devenue une nouvelle nationale. Des images de la jeune femme ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

Mme Russell a déclaré aux détectives qu’elle avait été emmenée par un homme qui est sorti des arbres lorsqu’elle s’est arrêtée pour vérifier l’enfant, l’a mise dans une voiture et un camion à 18 roues, lui a bandé les yeux et l’a détenue dans une maison où une femme l’a nourrie de biscuits au fromage, ont relaté les autorités lors d’une conférence de presse tenue la semaine dernière.

À un moment donné, Carlee Russell a raconté qu’elle avait de nouveau été mise dans un véhicule, mais qu’elle avait réussi à s’échapper et à courir à travers les bois jusqu’à son quartier.

Les enquêteurs ont rapidement mis en doute son histoire. Ils ont dit que dans les jours précédant sa disparition, Mme Russell avait recherché des informations sur son téléphone portable sur «Amber Alerts», un film sur l’enlèvement d’une femme. Elle avait aussi acheté un billet de bus aller simple de Birmingham, Alabama, à Nashville, Tennessee, partant le jour de sa disparition.

Les données GPS de son téléphone ont également montré qu’elle avait parcouru environ 600 mètres tout en disant à un opérateur du 911 qu’elle suivait un enfant de 3 ou 4 ans en couche sur le bord de l’autoroute.

Hoover est à environ 16 kilomètres au sud de Birmingham.