Une femme de Longueuil et ses deux filles de 8 ans disparues mardi sont recherchées

LONGUEUIL, Qc — La police sollicite l’aide de la population afin de localiser une mère et ses deux petites filles jumelles qui sont rapportées disparues de Longueuil depuis mardi dernier.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) affirme que Claudine Runanika Kajabika, une dame d’origine congolaise qui est âgée de 48 ans, et ses filles de 8 ans, Florence Kajabika et Florentine Kajabika, manquent à l’appel et que leur entourage s’en inquiète.

La police signale que la dame et ses deux filles se déplaceraient en transport en commun et qu’elles pourraient se trouver entre le Québec et le Manitoba.

Les trois personnes ont la peau noire. Claudine Runanika Kajabika mesure 1m60 et pèse environ 80kg. Ses deux filles mesurent 1m52 et pèsent 30kg.

Toute personne qui voit Claudine Runanika Kajabika et ses filles ou possédant de l’information sur leur disparition est priée de contacter le 911 immédiatement.