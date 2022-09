Une femme et ses deux enfants blessés dans une collision avec un camion en Beauce

QUÉBEC — Une femme et ses deux enfants ont été blessés lors d’une collision avec un camion mercredi à Trinj-Jonction, en Beauce.

La collision s’est produite mercredi, vers 15 h 15, à l’intersection des rangs Saint-Louis et Saint-Charles, après que la conductrice, âgée de 27 ans, ait effectué son arrêt obligatoire.

Selon les premières informations, cette dernière n’aurait pas aperçu le camion de livraison qui arrivait au moment de poursuivre son chemin.

«On parle de blessures très graves pour la dame. On craint pour sa vie. À bord de son véhicule, il y avait également deux enfants, un garçon et une fille, qui ont également été blessés. Ils ont tous été transportés au centre hospitalier», a précisé l’agent Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les enfants ont subi des blessures qualifiées de «sérieuses», mais on ne craint pas pour la vie de la fillette de six ans et de son frère de neuf ans.

Toutefois, l’on craignait toujours pour la vie de leur mère en début de soirée. Il faut dire que l’impact de l’accident a été très violent et que le camion cube a heurté le véhicule des victimes du côté du conducteur.

«Le véhicule de la dame a été embouti par un camion, qui lui n’avait pas d’arrêt obligatoire à l’intersection. On ne sait pas si la dame n’avait pas vu que le véhicule s’en venait alors que ce dernier n’avait pas d’arrêt obligatoire pour sa voie à lui», a expliqué l’agent Ruel.

Les policiers de la Sûreté du Québec étaient toujours sur les lieux en début de soirée pour analyser la scène.

L’enquête de la SQ se poursuit.