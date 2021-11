Une femme meurt dans un incendie à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie

VAUDREUIL-DORION, Qc — Une femme a péri dans un incendie survenu mardi dans une résidence à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.

Les services d’urgence ont été appelés vers 13 h 45, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

Les pompiers ont «rapidement» constaté la présence d’une personne inanimée dans la résidence, a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, une porte-parole de la SQ.

Ils ont entamé des manoeuvres de réanimation. La victime a été transportée à l’hôpital dans un état «très critique», mais son décès a été constaté dans les heures qui ont suivi.

Rien n’indique que d’autres personnes se trouvaient dans la résidence, lors de l’incendie a précisé la sergente Bilodeau.

L’incendie a été maîtrisé rapidement. Les résidences avoisinantes ont été évacuées par précaution. Ils ont pu regagner leur domicile quelques heures plus tard.

Un technicien en incendie et un enquêteur ont été dépêchés sur les lieux en fin d’après-midi pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de l’incendie.