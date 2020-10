Une femme perd la vie dans un accident à Shefford

SHEFFORD, Qc — Une femme a perdu la vie, jeudi, dans un accident sur la route 112, à Shefford, en Montérégie, alors qu’elle se trouvait dans la nacelle latérale d’une motocyclette qui se serait fait barrer la route par une voiture.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés à se rendre à l’intersection de la route 112 et de la rue Jones, vers 16 h 00, pour une collision impliquant une voiture et une moto munie d’une nacelle latérale.

Selon ce que rapporte le sergent Claude Denis, le conducteur de la moto et sa passagère circulaient en direction ouest lorsqu’un véhicule venant en sens inverse aurait effectué un virage sur la rue Jones, barrant la route au motocycliste qui n’a pas pu l’éviter.

Sous la force de l’impact, la passagère est demeurée coincée dans la nacelle et a subi de graves blessures. Malheureusement, elle a plus tard succombé à ses blessures. Le conducteur de la moto a été éjecté et a également été gravement blessé. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie.

Le conducteur de la voiture impliquée dans l’accident a lui aussi été conduit à l’hôpital par mesure préventive. Il devrait être rencontré par les enquêteurs afin de mieux comprendre les circonstances de l’accident.

Des experts ont été dépêchés sur place pour analyser la scène, ce qui a temporairement entravé la circulation dans le secteur.