Une femme retrouvée morte après une attaque de grizzli près du parc de Yellowstone

WEST YELLOWSTONE, Mont. — Une femme a été retrouvée morte dans le Montana samedi après être entrée en contact avec un grizzli sur un sentier à l’ouest du parc national de Yellowstone, aux États-Unis.

Le département de la Pêche, de la Faune et des Parcs du Montana a indiqué dimanche dans un communiqué que la femme avait été retrouvée morte sur un sentier près de West Yellowstone, une ville du Montana nichée dans la forêt nationale de Custer Gallatin, juste à l’ouest du parc national de Yellowstone.

Selon le département, la femme a été retrouvée morte «à la suite d’une rencontre apparente avec un ours» sur la base de ce que les enquêteurs ont déterminé comme étant des traces de grizzli sur les lieux. Le département a déclaré que l’enquête sur l’attaque du grizzli était en cours.

Les gardes forestiers ont fermé d’urgence la zone où la femme a été trouvée, qui est très fréquentée par les randonneurs.

Bien que la déclaration du département indique que le décès semble avoir été provoqué par le contact de la femme avec l’ours, la cause du décès n’a pas été confirmée.

L’attaque survient au milieu d’une augmentation de la population de grizzlis au Montana et alors que les observations se multiplient.

Le département a publié un communiqué de presse la semaine dernière avertissant les visiteurs que le personnel avait confirmé des observations de grizzlis dans tout l’État, «en particulier dans les zones situées entre la division continentale du Nord et les écosystèmes du Great Yellowstone».

On demandait à ceux qui campent et visitent les parcs d’avoir un répulsif à ours, de stocker leur nourriture à l’extérieur et de s’occuper de leurs ordures.