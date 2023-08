Une femme veut que sa poursuite contre la Fondation Trudeau soit entendue à T.-N.-L.

Une femme qui a intenté une poursuite au civil contre la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau porte en appel une décision de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a tranché que la cause devrait être entendue au Québec plutôt que dans cette province de l’Atlantique.

Cherry Smiley allègue qu’elle a été agressée sexuellement par l’ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest Stephen Kakfwi lors d’un événement organisé par la fondation à Saint-Jean, en 2018.

M. Kakfwi avait été nommé le mentor de Mme Smiley dans le cadre d’un programme de bourses offert par la Fondation Trudeau.

L’avocate de Mme Smiley, Me Kathryn Marshall, estime que le tribunal a erré lorsqu’il a jugé qu’il n’avait pas juridiction dans ce dossier et que la poursuite devrait plutôt être intentée au Québec, où se trouve le siège social de la Fondation Trudeau.

Me Marshall rappelle cependant que les faits allégués se sont produits à Terre-Neuve-et-Labrador et que sa cliente pourrait être confrontée à des difficultés linguistiques si on la forçait à déposer sa poursuite au Québec.

Selon l’avocate, la Fondation Trudeau tente d’étirer le dossier pour pousser sa cliente à abandonner sa poursuite.

Les représentants de M. Kakfwi et de la fondation n’étaient pas disponibles dans l’immédiat pour réagir.

M. Kakfwi, qui est aussi nommé dans la poursuite, a réfuté les allégations.