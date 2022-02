Une firme comptable décrit les états financiers de Trump comme n’étant pas fiables

NEW YORK — La firme comptable ayant préparé les déclarations fiscales annuelles de Donald Trump affirme que ces documents, utilisés pour obtenir d’importants prêts et renforcer son image de riche homme d’affaires, «ne devraient plus servir de justification» après que la procureure générale de l’État de New York eut déclaré que la valeur des avoirs était régulièrement faussée.

Dans une lettre adressée à l’avocat représentant la Trump Organization, datée du 9 février, la firme Mazars USA LLP avise l’entreprise d’informer tout tiers ayant reçu ces rapports financiers de ne pas en tenir compte lors de leur évaluation de la santé financière de l’entreprise et de l’ancien président.

Cette lettre a été transmise quelques semaines après que la procureure générale de New York Letitia James eut révélé que son équipe avait découvert des preuves que M. Trump et son entreprise avaient utilisé des évaluations «frauduleuses et trompeuses» de la valeur de ses clubs de golf, de ses gratte-ciel et d’autres propriétés dans le but de soutirer des prêts et d’obtenir des avantages fiscaux.

Dans sa lettre, le conseiller juridique de la firme Mazars, William J. Kelly, mentionne à son homologue de la Trump organization, Alan Garten, qu’il serait «approprié» de cesser d’utiliser tout état financier rédigé par la firme jusqu’à ce qu’une révision de la conformité des documents soit complétée.

M. Kelly soutient que Mazars a effectué son travail «selon les standards professionnels», mais que ces déclarations ne peuvent plus être considérées comme étant fiables en raison des révélations de la procureure ainsi que de la propre enquête interne de la firme.

De plus, Mazars a fait savoir qu’elle ne travaillerait plus avec M. Trump et son entreprise en raison d’un conflit d’intérêts.

Les conclusions selon lesquelles les déclarations fiscales ne sont pas fiables s’appliquent aux rapports rédigés entre 2011 et 2020. La déclaration de 2021 a été effectuée par une autre firme.

Une copie de la lettre en question a été déposée en cour, lundi, par le bureau de la procureure alors que cette dernière cherche à obtenir une assignation à témoigner contre Donald Trump et ses deux enfants les plus âgés dans le cadre d’une enquête civile.

Le juge d’État Arthur Engoron doit entendre les arguments des parties dans cette affaire jeudi.

Le procureur du district de Manhattan mène parallèlement une enquête criminelle sur les pratiques des entreprises Trump.

Donald Trump a remis ses états financiers, qui présentent un portrait annuel de ses avoirs, à des banques pour qu’on lui accorde des prêts sur la valeur de ses propriétés. Des prêts qui s’élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars.

Ces mêmes états financiers ont été remis à des magazines financiers pour justifier sa présence dans les palmarès des personnalités les plus riches.

De son côté, la Trump Organization continue d’affirmer que les rapports financiers réalisés par Mazars ont été faits selon les règles de l’art et qu’ils ne contiennent aucune anomalie.