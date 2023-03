Une fonctionnaire de Markham en congé administratif après avoir cité le «mot en N»

TORONTO — Un collège du centre-ville de Toronto a annoncé qu’il enquêtait après qu’une conférencière invitée dans une classe a utilisé mercredi le «mot qui commence par N» lors de la présentation d’une étude de cas sur une décision arbitrale.

Le Collège George Brown d’arts appliqués et de technologie indique qu’il condamne dans les termes les plus durs l’utilisation de cette insulte raciale, et qualifie l’incident de «préoccupant et troublant».

La Ville de Markham, en banlieue de Toronto, a confirmé dans un communiqué que le terme avait été utilisé par une fonctionnaire municipale dans le cadre de la présentation aux étudiants du collège d’une étude de cas sur une décision arbitrale.

Le porte-parole de la Ville, Bryan Frois, a déclaré que la fonctionnaire en question avait été mise en congé administratif et qu’un enquêteur tiers avait été chargé d’examiner l’affaire et de formuler des recommandations.

Le président du collège George Brown, Gervan Fearon, a déclaré de son côté que l’établissement avait aussi amorcé immédiatement une enquête officielle.

M. Fearon indique que son Bureau de l’antiracisme, de l’équité et des droits de la personne est en contact avec les étudiants de cette classe pour leur fournir un soutien et qu’il prendra des mesures pour empêcher qu’un tel incident ne se reproduise à l’avenir.