Une fondation investit 10 millions $ pour aider les hôpitaux à éliminer leurs GES

MONTRÉAL — Les changements climatiques vont continuer de bouleverser de nombreux aspects de nos vies, forçant ainsi l’ensemble de la société à s’adapter. Cela inclut les établissements de santé, qui cherchent de plus en plus à faire leur part. Un investissement de 10 millions $ annoncé mercredi par la Fondation familiale Trottier devrait aider le réseau à accélérer sa transition verte.

Les impacts des changements climatiques seront multiples, incluant des effets néfastes sur la santé des populations. C’est pourquoi les autorités de santé veulent agir pour décarboner les hôpitaux.

Dans le cadre du Sommet Climat Montréal, la Fondation familiale Trottier a clairement démontré son intention de soutenir cette transition en promettant 2 millions $ par année pour les cinq prochaines années.

Ces fonds devraient servir à décarboner les hôpitaux et les établissements de santé ainsi qu’à rendre ces institutions plus résilientes face aux changements climatiques. On vise d’abord les établissements de santé du Grand Montréal, mais le projet devrait par la suite s’étendre à l’ensemble du Québec.

Cette somme de 10 millions $ est liée à la création d’un nouveau programme appelé Santé-Climat. Quatre premières actions ont déjà été identifiées et devraient être déployées dès cette année.

D’abord, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre provenant de l’utilisation de gaz anesthésiants. On prévoit aussi accompagner les établissements de santé du Grand Montréal dans la création d’un bilan de leurs émissions de GES dans le but de les éliminer.

Puis, on veut identifier les endroits où la qualité de l’environnement est défavorable dans le but de sensibiliser la population et les décideurs aux iniquités territoriales et aux impacts sur la santé publique.

Finalement, on souhaite élaborer des solutions pour intégrer l’action climatique et le principe de carboneutralité dans le réseau de la santé.

On estime que le réseau de la santé est responsable de 5 % des émissions de GES au Québec.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.