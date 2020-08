Une forte explosion fait de nombreuses victimes dans la capitale libanaise

BEYROUTH — Une puissante explosion a secoué Beyrouth mardi, détruisant une grande partie du port et endommageant de nombreux bâtiments à des kilomètres à la ronde. Au moins 50 personnes ont été tuées et 2700 autres ont été blessées, et des corps sont toujours coincés dans les décombres, selon les autorités.

La cause de l’explosion, qui a provoqué des incendies, renversé des voitures et fait éclater des fenêtres et des portes, n’était pas connue dans l’immédiat.

Le chef de la Sécurité générale, Abbas Ibrahim, a avancé qu’elle pourrait avoir été causée par des substances hautement explosives saisies il y a quelque temps à bord d’un navire et entreposées au port. La chaîne libanaise LBC a affirmé qu’il s’agissait de nitrate de sodium.

Des résidents ont rapporté avoir vu un étrange nuage orangé juste après l’explosion, ce qui pourrait laisser croire à une explosion impliquant des nitrates.

«C’était un vrai film d’horreur. Je n’ai rien vu de semblable depuis l’époque de la guerre civile», a dit Marwan Ramadan, qui se trouvait à environ 500 mètres du port et qui est tombé par terre sous la force de la déflagration.

Le ministre de la Santé, Hassan Hamad, a annoncé un bilan préliminaire de 25 morts et au moins 2500 blessés. Des équipes d’urgence de tout le pays convergeaient vers Beyrouth pour venir en aide aux victimes, et plusieurs blessés ont dû être conduits vers des hôpitaux à l’extérieur de la capitale.

L’explosion a secoué toute la région de Beyrouth et une épaisse fumée flottait au-dessus de la ville. Des personnes vivant à plusieurs kilomètres du port ont signalé que leurs fenêtres avaient éclaté et que des balcons et des plafonds étaient tombés. La déflagration a été ressentie jusqu’à Chypre, à plus de 200 kilomètres de Beyrouth, en Méditerranée.

Des vidéos diffusées en ligne montraient un important incendie dans le port parsemé d’éclats lumineux qui ressemblaient à des feux d’artifice. Des chaînes de télévision ont rapporté qu’un entrepôt de pièces pyrotechniques se trouvait dans les environs. Les flammes semblent ensuite se répandre à un immeuble à proximité, déclenchant une puissante explosion qui a provoqué une onde de choc à travers la ville.

Charbel Haj, qui travaille au port, a expliqué que tout avait commencé par de petites explosions semblables à des pétards, et qu’il y avait ensuite eu une puissante explosion qui l’a fait tomber au sol. Ses vêtements ont été arrachés par le souffle de la déflagration.

L’incident survient alors que le Liban traverse sa pire crise économique et financière depuis des décennies, et dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah le long de la frontière sud du Liban.