Une fraternité noire annule une convention en Floride à cause de DeSantis

ORLANDO, Fla. — La plus ancienne fraternité universitaire noire aux États-Unis a annoncé qu’elle délocalisait un congrès prévu dans deux ans en la Floride en raison des politiques de l’administration du gouverneur Ron DeSantis envers les Afro-Américains qu’elle décrit comme «nuisibles, racistes et insensibles».

La Alpha Phi Alpha Fraternity a indiqué cette semaine qu’elle déplacerait son congrès de 2025 d’Orlando vers un autre lieu encore indéterminé. La convention attire entre 4000 et 6000 personnes et a un impact économique de 4,6 millions $, selon la fraternité.

Cette décision survient après que l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP) et d’autres organisations de défense des droits de la personne ont publié ce printemps un avis aux voyageurs pour la Floride, avertissant que les lois et politiques récemment adoptées sont ouvertement hostiles aux Afro-Américains, aux personnes de couleur et aux membres de la communauté LGBTQ+.

Le président général de la fraternité, Willis Lonzer, a déclaré mercredi dans un communiqué que la décision était motivée en partie par les nouvelles normes d’éducation de la Floride qui obligent les enseignants à enseigner aux collégiens que les esclaves ont acquis des compétences qui «pouvaient être appliquées à leur avantage personnel».

«Bien que nous déplacions notre congrès de Floride, Alpha Phi Alpha continuera de soutenir le solide plaidoyer des Alpha Brothers et d’autres défenseurs luttant contre l’assaut continu contre nos communautés en Floride par le gouverneur Ron DeSantis», a déclaré M. Lonzer.

Un courriel demandant un commentaire sur la décision de la fraternité a été envoyé samedi à Jeremy Redfern, l’attaché de presse du gouverneur et au bureau du gouverneur.

M. DeSantis, qui se présente à l’investiture présidentielle du Parti conservateur de 2024, a été critiqué cette semaine au sujet des nouvelles normes d’éducation de la Floride. Parmi ceux qui ont critiqué le gouverneur de Floride vendredi, il y a un rival pour l’investiture républicaine, le sénateur américain Tim Scott de Caroline du Sud, le seul républicain noir au Sénat.

Répondant aux critiques, M. DeSantis a déclaré vendredi qu’il «défendait» la Floride «contre de fausses accusations et contre des mensonges. Et nous allons continuer à dire la vérité.»

En mai, la NAACP a rejoint la Ligue des citoyens latino-américains unis (LULAC), une organisation latino-américaine de défense des droits civils, et Equality Florida, un groupe de défense des droits des homosexuels, pour publier des avis aux voyageurs pour le «Sunshine State» (la Floride) où le tourisme est l’un des plus importants secteurs d’emploi de l’État.

Les groupes ont cité des lois récentes qui interdisaient aux collèges de l’État d’avoir des programmes sur la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que sur la théorie critique de la race, et la loi Stop WOKE qui restreint certaines conversations et analyses fondées sur la race dans les écoles et les entreprises.

Ils ont également cité des lois qui, selon eux, rendaient la vie plus difficile aux immigrants en Floride et limitaient les discussions sur les sujets LGBTQ dans les écoles.

Au moins neuf autres organisations ou associations ont mis fin à l’organisation de conventions à Orlando et à Fort Lauderdale, deux des villes de congrès les plus peuplées de l’État, en raison du climat politique de la Floride, selon les médias locaux.

La Floride est l’un des États les plus populaires des États-Unis pour les touristes, et le tourisme est l’une de ses plus grandes industries.

Plus de 137,5 millions de touristes ont visité la Floride l’année dernière, marquant un retour aux niveaux d’avant la pandémie, selon Visit Florida, l’agence de promotion du tourisme de l’État. Le tourisme soutient 1,6 million d’emplois à temps plein et à temps partiel, et les visiteurs ont dépensé 98,8 milliards $ en Floride en 2019.