Une fuite cause l’arrêt d’une centrale nucléaire au Minnesota: les résidents inquiets

MONTICELLO, Minn. — Un service public du Minnesota a commencé à fermer une centrale nucléaire près de Minneapolis vendredi après avoir découvert que de l’eau contenant un faible niveau de matières radioactives s’échappait d’un tuyau pour la deuxième fois. Bien que les responsables des services publics et de la santé soutiennent que ce n’est pas dangereux, le problème a suscité des inquiétudes parmi les résidents à proximité et soulevé des questions sur le vieillissement des pipelines.

Xcel Energy a découvert en novembre qu’environ 400 000 gallons d’eau contenant du tritium avaient fui. Le service public a apporté une solution temporaire, mais a appris cette semaine que des centaines de gallons d’eau supplémentaires de tritium avaient fui, ce qui a conduit à la décision d’arrêter la centrale.

Après le refroidissement de l’usine au cours des prochains jours, les travailleurs découperont le tuyau qui fuit, qui a plus de 50 ans, a indiqué le président de Xcel Energy, Chris Clark. Le service public fera ensuite analyser le tuyau dans l’espoir de prévenir de futures fuites, a-t-il ajouté.

«Nous aurions pu continuer à exploiter l’usine en toute sécurité et simplement réparer le bassin de rétention, mais bien sûr, il y a toujours un risque qu’il se répande à nouveau et que plus de tritium pénètre dans les eaux souterraines, a expliqué M. Clark aux journalistes près de la centrale nucléaire de Monticello, à environ 56 kilomètres au nord-ouest de Minneapolis. Nous ne voulions pas prendre ce risque, alors nous fermons l’usine.»

Le directeur de la sécurité de l’énergie nucléaire à l’Union of Concerned Scientists (UCS), Edwin Lyman, a déclaré que le fait qu’il y ait eu une deuxième fuite de tritium «met en lumière le problème de l’entretien des pipelines vieillissants» souterrains dans les anciennes centrales nucléaires.

Selon M. Lyman, la fermeture temporaire pourrait être due à un excès de prudence, «ou cela pourrait être un signe qu’ils ne savent pas à quel point le problème est grave, et ils doivent plonger en profondeur pour savoir ce qui se passe».

M. Clark a déclaré que le tritium n’est pas un risque pour l’eau potable à Monticello ou dans la ville voisine de Becker, affirmant que les villes puisent leur eau dans différentes zones du fleuve Mississippi. Même si le tritium atteignait la rivière, ce qui, selon M. Clark, n’arriverait pas, il se dissiperait en quelques mètres.

Le président de Xcel Energy a réitéré que le déversement n’avait pas quitté la propriété du service public.

Méfiance envers le gouvernement

Le service public a signalé la fuite initiale aux autorités de l’État et fédérales fin novembre, mais ne l’a rendue publique que la semaine dernière, soulevant des questions sur la transparence et les problèmes de santé publique.

Les responsables de l’État ont indiqué qu’ils souhaitaient attendre plus de détails avant de partager largement les informations. Les critiques concernant ce délai ont joué un rôle dans la décision de Xcel Energy de tenir une séance d’information publique vendredi.

Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène présent à l’état naturel et un sous-produit courant de l’exploitation des centrales nucléaires. Il émet une faible forme de rayonnement bêta qui ne voyage pas loin et ne peut pas pénétrer la peau humaine, selon la Nuclear Regulatory Commission.

Cindy Remick, de la ville de Becker, a assisté à la séance d’information de vendredi et a déclaré qu’elle craignait toujours que les résidents à proximité, en particulier ceux qui dépendent de l’eau de puits, ne soient pas en sécurité. Mme Remick s’inquiète également de savoir si les matières radioactives pourraient nuire à la faune.

«Nous avons une très grande population d’aigles ici, et je voudrais m’assurer qu’ils ne sont pas touchés. Le Minnesota est connu pour notre faune, et si ce (tritium) s’échappe de leur usine dans le Mississippi, cela pourrait être très dommageable», estime Mme Remick.

Tim Judson, directeur exécutif du Nuclear Information and Resource Service, un groupe qui s’oppose à l’énergie nucléaire, a déclaré que la deuxième fuite «est évidemment préoccupante» et que les inquiétudes du public concernant d’éventuels risques pour la santé sont exacerbées par le récent déraillement d’un train transportant des produits toxiques dans l’Ohio, où les résidents sont toujours préoccupés par les effets possibles sur la santé malgré les promesses du gouvernement selon lesquelles l’air et l’eau sont sûrs.

«Les gens voient ce qui s’est passé dans l’Ohio, et ils se méfient de la réponse du gouvernement», a déclaré M. Judson.