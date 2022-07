Une fusillade dans un défilé du 4 juillet fait six morts et plusieurs blessés

HIGHLAND PARK, Ill. — Au moins six personnes sont mortes et 24 ont été blessées dans une fusillade lors d’un défilé du 4 juillet dans la banlieue de Chicago à Highland Park. Les policiers recherchent un suspect qui a probablement tiré sur la foule durant les festivités depuis un toit, a annoncé la police lundi.

Le commandant de la police de Highland Park, Chris O’Neill, a exhorté les gens à s’abriter sur place pendant que les autorités recherchent le suspect.

Le porte-parole du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake, Christopher Covelli, a déclaré lors d’une conférence de presse que le tireur avait apparemment ouvert le feu sur les spectateurs du défilé depuis un toit à l’aide d’un «fusil de grande puissance» qui a été récupéré sur les lieux. Il ignorait à partir de quel bâtiment les coups de feu avaient été tirés.

M. O’Neill a déclaré que les coups de feu avaient été tirés vers 10h15, et M. Covelli a indiqué que le défilé était aux trois quarts de son parcours environ lorsque le tireur a ouvert le feu.

«Très aléatoire, très intentionnel et une journée très triste», a-t-il déclaré.

M. Covelli a déclaré que la police pensait qu’il n’y avait qu’un seul tireur et a averti qu’il devrait toujours être considéré comme armé et dangereux.

Plus de 100 agents des forces de l’ordre ont été appelés sur les lieux du défilé ou dépêchés pour retrouver le tireur présumé.

Quelques heures après la fusillade, alors que des passants et des médias se tenaient à proximité, une douzaine d’officiers se sont soudainement précipités vers un petit immeuble de bureaux à un demi-pâté de maisons de l’endroit où la fusillade s’est produite – accroupis devant les portes vitrées, avant de les ouvrir et de se précipiter, les fusils pointés à l’intérieur dans un vestibule sombre. On ne savait pas immédiatement pourquoi la police était entrée dans le bâtiment.

La police n’a fourni aucun détail sur les victimes ou les blessés.

«Ce matin à 10h14, notre communauté a été terrorisée par un acte de violence qui nous a profondément ébranlés», a déclaré la mairesse Nancy Rotering. «Nos pensées vont aux familles des victimes en cette période dévastatrice. En ce jour où nous nous sommes réunis pour célébrer la communauté et la liberté, nous pleurons plutôt la perte tragique de vies humaines et luttons contre la terreur qui nous a été infligée», a-t-elle ajouté.