Une fusillade dans une université russe fait six morts et 28 blessés

MOSCOU — Un étudiant a ouvert le feu dans une université en Russie, lundi, faisant six morts et 28 blessés, avant d’être maîtrisé par la police et placé en détention, ont annoncé des responsables.

Le tireur a été arrêté après la fusillade à l’université d’État de Perm, selon le ministère de l’Intérieur. On ignorait dans l’immédiat lundi son identité ou son mobile, mis à part le fait qu’il soit un étudiant.

Des étudiants et des membres du personnel de l’université se sont enfermés dans des locaux et l’établissement a exhorté ceux qui pouvaient quitter le campus à le faire.

Dans une vidéo publiée sur des sites d’information russes, on voit des étudiants sautant par les fenêtres du deuxième étage. Dans certaines images, on pouvait voir une silhouette casquée vêtue de noir marchant sur un trottoir de l’université, armé d’un fusil à long canon.

Le Comité d’enquête russe, l’organe suprême du pays pour les enquêtes criminelles, a déclaré que le tireur avait utilisé une arme de chasse à canon lisse. Cela pourrait indiquer qu’il a utilisé un fusil de chasse.

L’université, qui compte 12 000 étudiants inscrits, a déclaré qu’environ 3000 personnes se trouvaient sur le campus au moment de la fusillade. L’université se trouve à Perm, une ville située à environ 1100 kilomètres à l’est de Moscou et qui compte près d’un million d’habitants.

Le comité d’enquête a précisé que six personnes avaient été tuées, révisant à la baisse son précédent bilan de huit morts. Aucune explication n’a été donnée pour ce changement. Les enquêteurs ont indiqué que 28 personnes avaient été blessées, dont certaines ont été hospitalisées. Le ministère de la Santé a déclaré que 19 d’entre elles avaient été atteintes par balles; on ne savait pas comment les autres avaient été blessées.

C’est une unité de la police de la circulation qui a été la première à arriver sur les lieux et le suspect a ouvert le feu sur ces agents, selon le ministère de l’Intérieur. Le tireur a été blessé lorsque la police a riposté, puis il a été désarmé — il avait également un couteau, a indiqué le ministère.

«Je suis entré dans le bâtiment et j’ai vu un jeune homme armé descendre les escaliers. Je lui ai crié ‘Laisse tomber ton arme!’ C’est là qu’il a pointé l’arme sur moi et a tiré. À ce moment-là, j’ai utilisé mon arme», déclare l’agent Konstantin Kalinine dans la vidéo du ministère.

Bien que les lois sur les armes à feu soient strictes en Russie, de nombreuses personnes obtiennent des permis de chasse.

Les fusillades dans les écoles sont rares en Russie, mais l’attaque de Perm était la troisième fusillade de ce type ces dernières années. En mai dernier, un homme armé a ouvert le feu sur une école de Kazan, tuant sept élèves et deux enseignants avec une arme enregistrée. Un étudiant d’un collège de Crimée, annexée par la Russie, a tué 20 étudiants avant de s’enlever la vie, en 2018.

Après la fusillade de Kazan, le président Vladimir Poutine avait appelé la garde nationale à resserrer l’application de la réglementation sur les armes à feu. La Russie a ensuite adopté une loi portant l’âge minimum d’achat d’armes de 18 à 21 ans.