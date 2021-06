Une fusillade en pleine rue fait 14 blessés au Texas: une arrestation

AUSTIN, Texas — Au Texas, la police a arrêté un suspect et en recherche un autre après qu’une fusillade de masse dans une rue bondée du centre-ville d’Austin ait blessé 14 personnes tôt samedi, dont deux grièvement.

Le département de police d’Austin a déclaré dans un communiqué de presse qu’un des fugitifs avait été arrêté, mais on ignore si plusieurs suspects sont toujours en fuite.

Le chef de la police par intérim, Joseph Chacon, a déclaré que la fusillade s’était produite vers 1 h 30 du matin dans une rue piétonne remplie de bars. Il a déclaré que les enquêteurs croyaient qu’une dispute entre deux groupes était à l’origine de la fusillade.

Joseph Chacon a précisé que les deux suspects étaient des hommes, mais a refusé de divulguer davantage de détails sur les circonstances. «La plupart des victimes étaient des passants innocents, mais nous sommes toujours en train d’interroger les victimes pour comprendre leur implication dans cette affaire», a déclaré Jospeh Chacon.

La fusillade de masse – il y en a eu deux autres pendant la nuit aux États-Unis – a déclenché la panique le long de la 6e rue, une destination populaire de la vie nocturne de la ville qui abrite l’Université du Texas. Un témoin, Matt Perlstein, a déclaré à KXAN-TV qu’il attendait avec un ami pour entrer dans un bar lorsque des coups de feu ont été tirés.

« Nous avons entendu comme… une série de coups de feu. Tout le monde s’est mis à terre. Nous ne pouvions même pas comprendre ce qui se passait». Joseph Chacon a ajouté que les premiers répondants avaient réagi rapidement.

« Ils ont pu commencer immédiatement à prodiguer les premiers soins à des victimes, y compris l’application de garrots ; l’application de pansements thoraciques », a-t-il déclaré.

En raison du chaos dans la rue piétonne, la police a conduit six des blessés vers des hôpitaux dans leurs voitures de patrouille, les ambulances ont transporté quatre personnes et les quatre autres se sont rendues par leurs propres moyens aux hôpitaux, a-t-il déclaré.

Le gouverneur Greg Abbott a publié une déclaration remerciant la police et les autres premiers intervenants et offrant des prières aux victimes.

Greg Abbott a déclaré que le département d’État de la Sécurité publique aidait à l’enquête et Joseph Chacon a indiqué que le FBI et le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu participaient également à l’enquête.