Une grande partie de l’Ontario entre dans l’étape 3 du déconfinement

TORONTO — Une grande partie de l’Ontario passe à la prochaine étape de son plan de relance, jeudi.

L’étape 3 de l’effort de réouverture prend effet dans 24 des 34 bureaux de santé publique.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé que les règles de l’étape 3 permettraient aux restaurants de reprendre le service intérieur, ainsi qu’aux entreprises telles que les bars, les gymnases et les cinémas de recommencer à accueillir les clients.

Les règles portent également les limites de la taille des rassemblements intérieurs à un maximum de 50 personnes, tandis que jusqu’à 100 personnes sont autorisées à se rassembler à l’extérieur.

Les nouvelles règles ne s’appliquent pas encore dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton, de Niagara et de Windsor-Essex, qui tentent toujours de réduire leur nombre de cas de COVID-19.

Mais le premier ministre Doug Ford affirme que la prochaine phase de reprise économique suggère que la province prend un tournant après avoir ressenti les ravages de la pandémie mondiale.

«L’ensemble de l’Ontario est maintenant sur la voie de la reprise, a déclaré M. Ford jeudi lors d’une conférence de presse à Chatham, en Ontario. (…) Je ne m’arrêterai pas avant que chaque personne, chaque travailleur, chaque communauté et chaque agriculteur de l’Ontario ne se remette sur pied.»

M. Ford n’a pas encore proposé d’échéancier quant au moment où le reste de l’Ontario pourra entrer dans l’étape 3, mais il a promis des mises à jour hebdomadaires sur la question. Le médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, avait précédemment déclaré qu’il espérait voir la province entière entrer dans la prochaine phase de réouverture d’ici la fin juillet.

Mais toutes les entreprises autorisées à rouvrir leurs portes n’accueilleront pas leurs clients vendredi.

Cineplex Entertainment, la plus grande chaîne de cinémas au Canada, a annoncé qu’elle ne prévoyait pas reprendre ses activités immédiatement.

«Nous examinons toujours ce qui est proposé par la province. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’ouvrir nos cinémas en Ontario vendredi, a déclaré la porte-parole Sarah Van Lange dans un communiqué. Bien que nous soyons certainement ravis du jour où nos activités pourront reprendre, notre priorité absolue a toujours été la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients et de veiller à ce que leur temps passé chez nous soit sécuritaire, confortable et accueillant.»

Mme Van Lange n’a pas indiqué quand les salles pourraient rouvrir.

La chaîne Cine Starz, cependant, a déclaré que ses salles à Ottawa et à Orléans seraient ouvertes. Un communiqué de la société indique que les emplacements à l’ouest de Toronto rouvriront dès que les règles de l’étape 3 entreront en vigueur dans la région.

Les règles gouvernementales pour l’étape 3 stipulent que toute entreprise reprenant ses activités doit maintenir des mesures de distance physique pour la sécurité des clients et du personnel.