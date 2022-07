Une grève force Lufthansa à annuler des centaines de vols mercredi

BERLIN — Lufthansa a déclaré qu’elle devra annuler mercredi la quasi-totalité des vols de ses principaux carrefours aériens de Francfort et de Munich en raison d’une grève de son personnel au sol allemand, ce qui affectera des dizaines de milliers de passagers.

La compagnie aérienne a déclaré mardi que la grève forcera l’annulation de 678 vols à Francfort, dont 32 mardi et le reste mercredi. Elle annule également 345 vols à Munich, dont 15 mardi.

Lufthansa a indiqué que 92 000 passagers seront touchés par les annulations de Francfort et 42 000 par la perturbation de Munich. Le transporteur a précisé que les personnes concernées seront contactées mardi et réaffectées sur d’autres vols dans la mesure du possible, mais a averti que «les capacités disponibles pour ce faire sont très limitées».

La compagnie a déclaré que la grève pourrait encore entraîner «des annulations ou des retards de vols individuels» jeudi et vendredi.

Le syndicat des travailleurs des services ver.di a annoncé lundi la grève d’une journée alors qu’il cherche à faire pression sur Lufthansa dans les négociations sur les salaires d’environ 20 000 employés des filiales logistiques, techniques et de fret de la compagnie aérienne.

Le débrayage intervient à un moment où les aéroports d’Allemagne et de toute l’Europe connaissent déjà des perturbations et de longues files d’attente pour les contrôles de sécurité en raison du manque de personnel et de la demande croissante de voyages.

Alors que l’inflation monte en flèche, les grèves pour des salaires plus élevés des équipages des aéroports en France et des pilotes de Scandinavian Airlines en Suède, en Norvège et au Danemark ont aggravé le chaos pour les voyageurs qui ont dû faire face à des annulations de dernière minute, de longs retards, la perte de bagages ou de longues attentes pour les bagages dans les aéroports à travers L’Europe.

Les voyages sont en plein essor cet été après deux ans de restrictions liées à la COVID-19, submergeant les compagnies aériennes et les aéroports qui n’ont pas assez de travailleurs après les licenciements de l’ère pandémique. Des aéroports comme Heathrow à Londres et Schiphol à Amsterdam ont des vols quotidiens ou un nombre de passagers limités.

La grève de Lufthansa devrait commencer tôt mercredi et se terminer tôt jeudi. De telles «grèves d’avertissement» sont une tactique courante dans les négociations syndicales allemandes et durent généralement de plusieurs heures à un jour ou deux.

Ver.di demande une augmentation de salaire de 9,5 % cette année et affirme qu’une offre de Lufthansa présentée au début du mois, qui impliquerait un accord pour une période de 18 mois, est bien en deçà de ses demandes.