Une hausse salariale moyenne de 3,83 % sur trois ans chez VIA Rail

MONTRÉAL — Quelque 2400 travailleurs de VIA Rail obtiendront une augmentation salariale moyenne de 3,83 % par année sur trois ans, après la ratification de nouvelles conventions collectives.

Le transporteur ferroviaire et le syndicat Unifor ont annoncé mardi que les employés syndiqués avaient approuvé l’entente de principe conclue plus tôt en juillet et ayant permis d’éviter une grève.

Les travailleurs pourront toucher des hausses salariales de 5,5 % en 2022, de 3,5 % en 2023 et de 2,5 % en 2024. En plus de ces augmentations, les membres des métiers spécialisés recevront des rajustements de salaire cette année et l’an prochain, indique Unifor dans un communiqué.

VIA Rail mentionne également que les nouveaux contrats de travail «comprennent des révisions de diverses règles de travail et une collaboration plus étroite sur les questions de diversité et d’inclusion».

«Nous sommes ravis de la ratification de ces ententes mutuellement avantageuses qui assureront la stabilité pour les trois prochaines années, ainsi qu’une plus grande souplesse pour poursuivre activement la reprise de nos services et faire avancer les importants projets de modernisation de VIA Rail», a affirmé la chef de la direction expérience employée de l’entreprise, Martine Rivard, par voie de communiqué.

«Nos membres nous ont donné un mandat clair: améliorer les salaires et les avantages sociaux, en plus de renforcer les dispositions de nos conventions collectives. Je suis fier que nos comités de négociation aient maintenu le cap et accompli le mandat confié par nos membres», a pour sa part déclaré le président du Conseil national 4000 d’Unifor, Dave Kissack.

Les quelque 2400 syndiqués œuvrent à l’entretien, comme membres du personnel de service à bord, chefs, agents de vente ou comme membres du personnel du service à la clientèle de VIA Rail.