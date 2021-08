Une île grecque grandement ravagée par un incendie de forêt

ATHENS, Grèce — Des centaines de pompiers combattaient toujours mardi l’important incendie de forêt qui ravage depuis des jours la partie nord de la deuxième plus grande île de Grèce.

En activité depuis le 3 août, l’incendie a dévasté la majeure partie du nord d’Eubée, une île montagneuse appréciée des campeurs et des vacanciers grecs et étrangers.

Mardi matin, les flammes ont détruit des maisons et des commerces, en plus de conduire à l’évacuation de dizaines de villages. L’incendie était toujours actif, bien qu’à plus petite échelle, à proximité de certains villages. Plusieurs autres incendies de forêt brûlaient dans le pays, dont le plus important dans le sud de la péninsule du Péloponnèse.

Les autorités grecques ont toutefois concentré leurs ressources sur l’incendie d’Eubée, mardi, avec 873 pompiers, 50 équipes au sol et 229 véhicules. Des renforts sont aussi venus d’Ukraine, de Roumanie, de Serbie, de Slovaquie et de Pologne. Quatorze hélicoptères fournissaient également un soutien aérien, dont trois de la Serbie, deux de la Suisse et deux de l’Égypte, ont détaillé les autorités.

Des centaines de pompiers et des dizaines de véhicules, d’avions et d’hélicoptères des pays d’Europe et du Moyen-Orient sont arrivés ou sont en route vers la Grèce pour aider à combattre les incendies de forêt après un appel à l’aide du gouvernement.

Les habitants et les responsables locaux ont déploré le manque de moyens pour lutter contre les incendies, en particulier sur le plan aérien. Certains affirment que trop peu d’avions pouvant larguer de l’eau ont été envoyés assez rapidement, laissant l’incendie prendre des proportions telles que voler est devenu trop dangereux.

Les autorités grecques ont mis principalement leurs efforts à sauver des vies, en émettant des ordres d’évacuation pour des dizaines de villages et de quartiers. En 2018, un incendie meurtrier avait ravagé une station balnéaire près d’Athènes, tuant plus de 100 personnes, dont plusieurs se sont noyées en essayant d’échapper aux flammes et à la fumée par la mer.

Mais de nombreux habitants et responsables d’Eubée ont fait valoir que les ordres d’évacuation étaient souvent prématurés. Selon eux, les résidents pouvaient rester et aider les équipes de lutte contre les incendies à sauver les zones habitées.

L’imagerie satellite montre l’étendue importante de la destruction à Eubée, dont une grande partie du nord de l’île a été brûlée. Selon le système mondial d’information sur les incendies de forêt de l’Union européenne (UE) et les images du service Copernicus de gestion des urgences de l’UE, plus de 49 000 hectares sont partis en fumée sur l’île.

Dans une allocution télévisée à l’échelle nationale lundi soir, le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré que 586 incendies de forêt avaient éclaté à travers le pays en l’espace de quelques jours seulement.

«Ces derniers jours ont été parmi les plus difficiles pour notre pays depuis des décennies, a-t-il affirmé. Nous sommes confrontés à une catastrophe naturelle d’une ampleur sans précédent.»

Les incendies sont survenus à la suite de la pire vague de chaleur qu’ait connue la Grèce depuis des décennies, avec des températures atteignant 45 degrés Celsius et transformant ses forêts en poudrières sèches.

Le premier ministre Mitsotakis a promis une compensation pour toutes les personnes touchées, ainsi qu’un énorme effort de reboisement et de régénération.

Il s’est également excusé pour toutes les lacunes dans la gestion de cette situation d’urgence, faisant référence aux critiques qui qualifient d’inadéquats les efforts et l’équipement de lutte contre les incendies du pays.