Une importante autoroute en Colombie-Britannique est rouverte, après les inondations

VANCOUVER — Une importante autoroute qui relie la région métropolitaine de Vancouver et le sud de la Colombie-Britannique au reste de la province a rouvert lundi à la circulation commerciale et aux autobus interurbains, environ un mois après que de graves inondations ont endommagé plusieurs tronçons.

Le gouvernement a indiqué que l’«autoroute Coquihalla» entre Hope et Merritt avait été rouverte lundi matin à une circulation contrôlée. Des équipes de la voirie ont remplacé une vingtaine de tronçons de l’autoroute, y compris des ponts endommagés lors d’une tempête à la mi-novembre.

Les pluies torrentielles et la fonte des neiges entre le 13 et le 15 novembre ont causé des inondations et des glissements de débris dans la vallée du Fraser et le sud de la «région intérieure» de la Colombie-Britannique.

Des points de contrôle sont en place le long de l’autoroute Coquihalla pour garantir que seuls les camions et les autobus essentiels l’empruntent.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a aussi annoncé que les restrictions sur l’autoroute 3 entre Hope et Princeton seront levées mardi à 8 h, permettant aux déplacements non essentiels de reprendre sur cette route entre le «Lower Mainland» et l’intérieur de la province.