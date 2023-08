Une infirmière d’un hôpital britannique reconnue coupable du meurtre de sept bébés

LONDRES — Une infirmière en néonatalogie d’un hôpital britannique a été reconnue coupable vendredi d’avoir tué sept bébés et tenté d’en tuer six autres

Lucy Letby, 33 ans, était accusée de meurtre pour la mort de cinq bébés garçons et deux filles, et de tentative de meurtre pour cinq garçons et cinq filles, alors qu’elle travaillait à l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entre 2015 et 2016.

Elle est accusée d’avoir délibérément blessé les nouveau-nés de diverses manières, notamment en injectant de l’air dans leur circulation sanguine et en leur administrant de l’air ou du lait dans leur estomac au moyen de sondes nasogastriques.

Elle était également accusée d’avoir empoisonné les nourrissons en ajoutant de l’insuline à leur alimentation intraveineuse et en interférant avec les tubes respiratoires.

Mme Letby a nié toutes les accusations.

Un jury composé de sept femmes et de quatre hommes a délibéré pendant 22 jours avant de rendre son verdict. Un juré a été libéré au début des délibérations pour des raisons personnelles.

Le juge a ensuite donné aux 11 jurés restants la possibilité de parvenir à un verdict avec 10 personnes d’accord au lieu d’une décision unanime.

Letby a été déclaré non coupable d’un chef d’accusation de tentative de meurtre. Le jury n’est pas parvenu à un verdict pour plusieurs autres chefs d’accusation.

Au cours du long procès, qui a débuté en octobre dernier, les procureurs ont déclaré que l’hôpital avait connu en 2015 une augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient ou souffraient d’une détérioration soudaine de leur état de santé sans raison apparente.

Certains ont subi «effondrements catastrophiques sérieux», mais ont survécu grâce à l’aide du personnel médical.

Les procureurs ont aussi affirmé que Mme Letby était de service dans tous les cas et la décrivent comme une «présence malveillante constante» dans l’unité néonatale lorsque les enfants se sont effondrés ou sont décédés. Ils affirment que l’infirmière a fait du mal aux bébés sans laisser beaucoup de traces et qu’elle a persuadé ses collègues que les effondrements et les décès étaient normaux.

Le premier bébé prétendument ciblé par Letby était un garçon né prématurément qui est mort alors qu’il avait un jour, en juin 2015. Les procureurs ont allégué que l’infirmière avait injecté de l’air dans son sang.

La police a ouvert une enquête sur les décès de bébés à l’hôpital en mai 2017. Letby a été arrêtée trois fois en lien avec les décès avant d’être inculpée en novembre 2020.