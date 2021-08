Une infirmière non vaccinée déclarée positive à la COVID-19 à l’hôpital de Lakeshore

MONTRÉAL — Une infirmière travaillant à l’urgence de l’hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, a été déclarée positive à la COVID-19.

Un «usager» avec qui elle a été en contact a développé des symptômes, a affirmé par courriel jeudi le CIUSSS de l’ouest de l’Île-de-Montréal.

L’infirmière n’était pas vaccinée, mais elle observait le dépistage trois fois par semaine, et portait son masque en tout temps, a indiqué la porte-parole Hélène Bergeron-Gamache.

Elle a été retirée de son unité dès que le résultat de son test de dépistage a été connu, a précisé le CIUSSS, disant être «en investigation pour déterminer s’il y a un lien épidémiologique» entre les deux cas.

Le CIUSSS de l’ouest de l’Île-de-Montréal a dit continuer d’«encourager fortement le personnel et les médecins à se faire vacciner et à respecter les normes de prévention et de contrôle des infections avec la même vigueur que celle observée depuis le début de la pandémie».

À Québec, une commission parlementaire fait le point cette semaine sur la décision du gouvernement d’imposer la vaccination, d’ici le 15 octobre, à tout le personnel soignant en contact avec des patients plus de 15 minutes. Elle doit aussi évaluer la pertinence d’élargir cette obligation à d’autres catégories de travailleurs, éventuellement les enseignants et les éducatrices en garderie.