Une injonction est abandonnée contre l’éradication de l’achigan à petite bouche

WOODSTOCK, NOUVEAU-BRUNSWICK — Un groupe qui veut éliminer l’achigan à petite bouche, une espèce envahissante, dans le bassin du Miramichi a dit qu’une demande d’injonction visant à freiner ce projet a été abandonnée.

Dans un communiqué publié mercredi, le groupe de travail sur l’éradication de l’achigan à petite bouche dans le Miramichi (Working Group on Smallmouth Bass Eradication in the Miramichi) indique que l’audience prévue devant la Cour du banc de la reine a été annulée.

Un certain nombre de propriétaires de chalet voulaient empêcher le groupe d’utiliser de la roténone chimique pour éliminer cette espèce de poisson.

Selon un porte-parole, Neville Crabbe, le groupe de travail envisage d’aller de l’avant avec son projet. Toutefois, il dit que les retards causés par l’action en justice rendront difficile la réorganisation.

Le 9 août, le groupe de travail a reçu une ordonnance immédiate de cesser et de s’abstenir par le même tribunal après que les propriétaires de chalets ont déposé une injonction le 2 août.

Cette ordonnance interdisait au groupe de prendre des mesures sur le lac Miramichi, le lac Brook et une partie de la rivière Miramichi Sud-Ouest.