Une jeune femme enlevée à Verdun; son kidnappeur arrêté à Brossard

BROSSARD, Qc — Une jeune femme a été enlevée jeudi matin dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal, et a pu s’échapper un peu plus d’une heure plus tard au Quartier DIX30, à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal. Le kidnappeur a été arrêté sur place.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’enlèvement s’est produit vers 9h près de l’intersection du boulevard LaSalle et de la rue Willibrord.

La femme âgée de 26 ans se trouvait à bord de sa voiture à proximité de l’intersection lorsqu’un homme âgé de 39 ans l’a appréhendée et l’a menacée avec une arme à feu.

L’homme aurait ensuite pris place dans la voiture et a dirigé la conductrice vers «une destination» que les policiers refusent de préciser pour éviter de nuire à l’enquête.

La femme a usé d’un stratagème pour que la voiture s’immobilise à Brossard près du boulevard Leduc et du boulevard du Quartier. Les policiers refusent également de préciser ce stratagème.

Elle a ensuite pris la fuite à pied et a demandé de l’aide à l’intérieur d’un commerce. La jeune femme n’a pas été blessée.

La victime a su garder son sang-froid tout au long de l’événement, a noté Véronique Dubuc, une porte-parole du SPVM.

Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil auraient «rapidement» appréhendé le suspect vers 10h20. Il a été arrêté pour séquestration, enlèvement, avoir braqué une arme à feu et menaces, a précisé l’agent Dubuc.

L’homme n’est pas connu des policiers. Il a été transporté dans un centre de détention du SPVM.

Les deux personnes se connaissaient dans un contexte professionnel. La femme est une intervenante sociale qui a eu affaire avec l’homme dans le passé.

En milieu d’après-midi, les policiers n’étaient toujours pas en mesure de préciser le motif de l’enlèvement. Ils croient pouvoir le faire après avoir interviewé la victime.