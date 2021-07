Mary Simon est nommée gouverneure générale

OTTAWA — Mary Simon devient la 30e gouverneure générale du Canada.

Elle sera la première Autochtone à emménager à Rideau Hall pour représenter la Reine.

Mme Simon est originaire du Nunavik, dans le nord du Québec.

Elle a été présidente du Comité national sur l’éducation des Inuits et présidente de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

Dans son premier discours dans ses nouvelles fonctions, elle a parlé en inuktitut et en anglais. Elle n’a tenté qu’une courte phrase en français, livrée difficilement. Puis, elle s’est justifiée.

«Je veux être claire. Mon bilinguisme est inuktitut et anglais», a-t-elle dit, en anglais. «Cependant, à cause de mon expérience, grandissant au Québec, on m’a refusé la chance d’apprendre le français pendant mes années dans les écoles du gouvernement fédéral», a-t-elle souligné.

Cette justification a été reprise par le premier ministre Justin Trudeau, debout à ses côtés.

«Sa langue maternelle, c’est l’inuktitut. Elle a appris une langue seconde, l’anglais, dans l’école fédérale où elle est allée parce qu’ils n’enseignaient pas le français dans ces écoles-là dans les années 1950. C’est une réalité», a affirmé M. Trudeau.

«Elle comprend tout à fait — parce qu’on a eu des conversations longues là-dessus — (…) l’importance de pouvoir bien représenter tous les Canadiens et c’est pour ça qu’elle s’engage justement à prendre des leçons et à apprendre le français», a-t-il ajouté.

Mme Simon a promis que les travaux de son bureau de gouverneure générale se feront dans les deux langues officielles du Canada «et en inuktitut, une des nombreuses langues autochtones parlées à travers le pays».

Prudente, elle se tournait souvent vers la lecture de notes écrites pour offrir des réponses aux journalistes présents à la conférence de presse annonçant son arrivée au poste de gouverneure générale.

Ça a été le cas lorsqu’on lui a demandé s’il y a un possible inconfort à représenter la Couronne en tant que membre des Premières Nations.

«Je ne vois pas de conflit, a-t-elle lu, parce qu’en tant que représentante de la Reine au Canada, je suis très préoccupée par les circonstances qui ont mené aux événements que nous voyons aujourd’hui.

«Je comprends mon rôle très bien. Il est apolitique», a-t-elle également dit. Puis, elle a supposé que les responsabilités associées à ce rôle «aideront la relation de travail entre les Canadiens et les peuples autochtones, à travers la réconciliation ou autrement».

«J’estime que les différences culturelles que nous avons dans notre pays disparaîtront si nous pouvons apprendre à nous comprendre et à nous respecter, les uns les autres», a-t-elle également offert.

«On est, en tant que pays, en train de passer des moments extrêmement difficiles de réflexion sur notre histoire avec les pensionnats autochtones. (…) Et d’avoir quelqu’un qui a dévoué sa vie à cette réconciliation, à expliquer le Nord aux gens du Sud, (…) je pense que c’est quelqu’un qui va amener une perspective, un poids, des capacités importantes pour le pays», a renchéri le premier ministre Trudeau.

Le rôle de gouverneur général est essentiellement protocolaire. C’est elle qui signera les sanctions royales de chaque loi adoptée par le Parlement. Et c’est à sa porte que Justin Trudeau devra frapper s’il veut dissoudre le Parlement plus tard cet été et déclencher des élections.

M. Trudeau et Mme Simon ont confirmé qu’ils n’ont pas à ce jour discuté de déclenchement d’élections.

Mme Simon succède à Julie Payette qui a démissionné en janvier dernier. Mme Payette, nommée en octobre 2017 par Justin Trudeau, a quitté ses fonctions alors qu’un rapport confirmait les plaintes de plusieurs employés ayant rapporté un climat de travail toxique à Rideau Hall.

Réactions

Plusieurs organisations autochtones se sont empressées de saluer l’arrivée de l’une des leurs au poste de gouverneure générale.

Chez les politiciens à Ottawa, la réaction de certains était moins enthousiaste.

«Ce n’est une fonction ni représentative, ni élue, ni légitime», a lancé sur son fil Twitter le chef du Bloc québécois. «J’espère que cette nomination facilitera l’admission par la Couronne et le Canada des sévices subis par les Autochtones», a toutefois ajouté Yves-François Blanchet.

Le sénateur conservateur québécois Claude Carignan s’en est pris au premier ministre pour son choix. Il s’est dit «estomaqué» de constater que la gouverneure générale ne parle pas français.

«Depuis que ce gouvernement est en poste, j’ai dû déposer à trois reprises des plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles pour non-respect par le gouvernement des langues officielles, et maintenant, on vient de nommer la chef d’État du pays qui ne dit pas un mot en français; je suis sidéré», a écrit le sénateur dans un communiqué diffusé mardi après-midi.

Son chef, Erin O’Toole, n’a eu, lui, que de bons mots pour Mme Simon.

«C’est un jour important à la fois pour notre pays dans son ensemble et pour les peuples autochtones en particulier», a gazouillé Erin O’Toole, sur son compte Twitter.

Mêmes applaudissements de la part du chef néo-démocrate, aussi sur Twitter.

«Félicitations et bienvenue à Mme Mary Simon. Son parcours est impressionnant et elle ne cesse de briser les barrières en devenant la première gouverneure générale autochtone et inuk», a écrit Jagmeet Singh.