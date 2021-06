Une loterie au Manitoba pour encourager la vaccination

WINNIPEG — Alors que les provinces rivalisent d’imagination et d’astuces pour encourager les citoyens à se faire vacciner, le gouvernement du Manitoba lance une loterie qui attribuera près de 2 millions $, en argent et en bourses d’études, parmi ceux qui auront retroussé leur manche.

Le premier ministre Brian Pallister a annoncé mercredi que tout Manitobain âgé de 12 ans et plus qui aura reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 au plus tard le 2 août sera admissible au premier tirage.

Un deuxième tirage aura lieu après le 6 septembre pour les Manitobains qui auront reçu les deux doses.

De grands prix de 100 000 $ seront décernés dans chacune des régions sanitaires du Manitoba. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, on fera tirer 10 bourses d’études de 25 000 $.

Tous les Manitobains qui auront été vaccinés seront automatiquement inscrits aux tirages.