Une manifestation pro-palestinienne coïncide avec la fin du congrès du NPD à Hamilton

HAMILTON — Une manifestation pro-palestinienne a réuni quelques centaines de personnes dimanche à Hamilton, en Ontario, à quelques pas du congrès du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui prenait fin.

Durant son passage, La Presse Canadienne a constaté que les personnes rassemblées s’exprimaient de façon pacifique, sans débordements.

«Palestine libre!», «Palestine libre!», se sont-ils écriés tous en chœur.

Hadeel Al-ashi, une jeune femme d’origine palestinienne qui prenait part au rassemblement, a dit qu’il était important pour elle d’être présente pour «passer le mot au monde entier ainsi que soutenir (son) pays et (son) peuple».

Un autre participant à la manifestation qui n’a voulu s’identifier que par son prénom, Igor, a affirmé qu’il a la conviction que ce qui se déroule au Proche-Orient est «le début d’un génocide».

«Je pense que c’est la responsabilité de tout le monde de parler haut et fort et de s’assurer que les médias ne dépeignent pas cela en un soutien ou un endossement envers le Hamas. C’est un rassemblement en soutien aux gens et travailleurs réguliers de Gaza», a dit celui qui fait partie de l’association de Hamilton du Parti communiste du Canada.

La Presse Canadienne a aperçu des délégués néo-démocrates parmi les manifestants. Le caucus socialiste du NPD était bien visible, ses représentants brandissant une bannière facile à repérer avec sa couleur jaune.

L’une des déléguées, Flo Scha, a souligné qu’il était important pour le caucus d’exprimer un soutien fort au peuple palestinien.

Elle a, du même souffle, dénoncé la façon dont les hauts rangs néo-démocrates ont réagi, la veille, à une manifestation au centre de congrès où se déroulait le grand rendez-vous du NPD.

Les manifestants reprochaient au parti de ne pas se porter assez vigoureusement à la défense des droits des Palestiniens. Quatre délégués qui se sont joints aux contestataires parce qu’ils étaient d’accord avec le message partagé ont vu leur accréditation révoquée.

L’incident a suscité tellement de mécontentement chez certains néo-démocrates que cela a perturbé une partie des discussions du congrès, des délégués criant et enterrant ainsi la voix d’autres délégués.

Les mécontents déploraient le retrait des accréditations de délégués. Selon le parti, ces délégués auraient contrevenu à la politique en matière de harcèlement de la formation.

«Je voulais être présente (à la manifestation) pour montrer mon soutien, pour montrer que nous ne nous laisserons pas intimider au sujet du génocide qui est en train de se produire», a dit Flo Scha.

Selon elle, le caucus socialiste du NPD a réussi à faire certains gains même s’il n’a pas obtenu tout ce qu’il demandait.

«Je pense que nous avons eu des succès, honnêtement, pour faire en sorte que le leadership du NPD reconnaisse à quel point cette cause est importante», a-t-elle poursuivi.

L’une des quatre délégués qui ont vu son accréditation révoquée a indiqué à La Presse Canadienne qu’elle évalue ses options, auprès de ses avocats, pour se plaindre du traitement qui lui a été réservé.

«Je suis une analyste en politique. Je ne comprends pas leur processus. Je demande de l’information à ce sujet et ils ne veulent même pas laisser les gens parler de cela sur le plancher du congrès», a affirmé Alanna Johnston, une femme de la région de Toronto qui a souligné vivre avec un handicap cognitif.

Samedi, une résolution d’urgence sur le conflit israélo-palestinien a été adoptée par les délégués néo-démocrates qui étaient admis dans la salle plénière.

Cette résolution vise à ce que le NPD demande «la fin du siège total de Gaza par Israël, qui est interdit par le droit international».

«Les néo-démocrates appellent le Canada à plaider pour la libération de tous les otages (…), (à) exiger un cessez-le-feu et une aide humanitaire vitale pour les habitant(e)s de Gaza, (à) soutenir les enquêtes de la CPI et de la CIJ sur les crimes de guerre», peut-on lire dans la résolution adoptée.

Le congrès s’est déroulé sur trois jours et a permis à 81% des délégués présents de réitérer leur confiance envers le chef du NPD, Jagmeet Singh.