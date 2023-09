Une marche se déroule à Montréal pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

MONTRÉAL — Une marche aura lieu samedi midi, à Montréal, pour faire valoir les luttes et les droits des peuples autochtones, à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

L’événement, organisé par le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et l’organisme Résilience Montréal, débutera sur le coup de 13h au pied du Mont-Royal, devant le monument George-Étienne Cartier.

La marche se déroule également en la mémoire des victimes des pensionnats autochtones.

«Cette journée doit être davantage consacrée à la lutte contre la discrimination systémique, à la responsabilisation et à l’instauration de la justice. L’histoire va devoir être réécrite et nous avons besoin de votre aide pour donner aux enfants autochtones les moyens d’agir», a soutenu Na’kuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, par voie de communiqué.

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé, dans une déclaration diffusée samedi matin, que la réconciliation est la responsabilité de «chacun d’entre nous».

«Aujourd’hui, en cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, aussi appelée la Journée du chandail orange (en anglais seulement), nous sommes confrontés aux conséquences durables du système des pensionnats pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada. Nous nous réunissons pour nous souvenir des enfants qui ont été arrachés à leurs communautés et de ceux dont la vie a été volée dans ces soi-disant écoles. Nous rendons hommage aux survivants, dont beaucoup ont été victimes d’abus physiques, émotionnels et sexuels. Nous écoutons leurs vérités et nous réitérons notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour les peuples autochtones et pour tout le monde au Canada», a écrit le premier ministre.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a pour sa part écrit dans une publication sur X, anciennement Twitter: «En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, souvenons-nous de leurs histoires. On a tous un devoir de mieux se connaître, de mieux se comprendre».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité les citoyens à «écouter nos concitoyens autochtones et à réfléchir à leur apport historique» à l’occasion de cette journée.

«Ensemble, nous avançons sur le chemin de la réconciliation avec cœur et conviction», a-t-elle dit, dans un message publié sur X.