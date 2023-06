Une mère dénonce la transphobie dont sa fille a été victime

KELOWNA, C.-B. — La mère d’une fillette de neuf ans raconte que sa fille a reçu une vague d’amour et de soutien après qu’un homme a suggéré à tort que sa fille était trans, et a exigé une preuve qu’elle était née femme biologiquement lors d’une compétition d’athlétisme à Kelowna, en Colombie-Britannique.

La confrontation, qui a fait l’objet d’une couverture médiatique internationale, a engendré l’interdiction de la présence de l’homme dans les locaux de l’école et lors des événements scolaires.

Cet événement a été condamné par le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et fait l’objet d’une enquête policière.

Heidi Starr a déclaré que l’homme avait pointé du doigt deux filles, dont sa fille, qui participaient au lancer du poids féminin de quatrième année jeudi dernier. Il a remis en question leur droit de concourir, a-t-elle raconté.

«Elles ne correspondaient pas à son image de ce à quoi une petite fille devrait ressembler, et il a complètement sauté aux conclusions et a ensuite pris son train haineux transphobe», a-t-elle affirmé dans une entrevue mercredi.

Sa fille, qui a demandé de ne pas être identifiée, est née de sexe féminin, utilise le pronom «elle» et a une coupe de cheveux courts, de style «pixie», a déclaré Mme Starr.

Elle a aussi évoqué qu’une femme accompagnant l’homme avait commencé à l’appeler, elle ainsi que son ex-femme, «mutilatrices (d’organes) génitaux et toiletteuses».

Mme Starr a dit que leur fille était «sérieusement secouée et vraiment bouleversée» au moment des faits.

«Elle est née dans une famille lesbienne. Elle n’a aucune confusion sur l’orientation (sexuelle) ou l’identité, et elle savait exactement ce que cet homme exigeait, a détaillé Mme Starr. C’était particulièrement percutant pour elle parce qu’elle n’avait tout simplement jamais vu la haine, et elle était dirigée directement contre elle.»

Cependant, elle a déclaré que depuis qu’elle avait partagé l’histoire, sa fille avait reçu «un amour et un soutien accablants» qui l’avaient aidée à surmonter l’incident.

«Grâce au soutien que nous avons reçu, ce n’est pas aussi traumatisant que cela pourrait l’être», a déclaré la mère de la jeune fille.

L’homme, qui a été identifié par Mme Starr sur Facebook, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Mais dans des remarques sur le site d’informations Castanet, il aurait déclaré avoir approché un responsable «en privé» pour poser des questions sur la fille, et lorsqu’il a été interpellé par sa mère, il avait demandé à voir «un certificat». Il a nié avoir désigné une deuxième fille.

Kevin Kaardal, le surintendant des écoles publiques du district de Central Okanagan à Kelowna, en Colombie-Britannique, a déclaré dans un communiqué que le personnel à la compétition régionale d’athlétisme est intervenu, et a finalement déplacé l’événement des filles à travers le terrain.

Il a évoqué que les personnes qui «ont accosté l’étudiante et sa famille» ont été identifiées et que des mesures ont été prises pour «les interdire formellement de toute propriété ou tout événement du district».

«L’ensemble de la communauté scolaire qui entoure l’élève a fait preuve d’un support et d’une préoccupation considérables pour son bien-être à la suite de l’incident, et nous continuerons à vérifier et à garantir que du soutien est disponible pour toute personne touchée par l’incident», a affirmé M. Kaardal.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré mardi dans une publication sur Twitter que l’incident était horrible et inacceptable, et que les personnes devraient «continuer à dénoncer la transphobie quand ils la voient».

Mme Starr a affirmé qu’elle avait été émue aux larmes lorsqu’elle a vu des dirigeants, dont David Eby, parler de la situation, et espère que cela encouragera les autres à faire de même.

«Je pense qu’il est extrêmement important que si vous avez une plate-forme pour parler, que vous vous exprimiez, et je suis incroyablement reconnaissante que le premier ministre ait « tweeté »», a-t-elle dit.

Mme Starr a précisé qu’elle a déposé une plainte officielle auprès de la police jeudi dernier.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Kelowna a déclaré dans un communiqué avoir reçu plusieurs messages de citoyens inquiets, et a dit enquêter sur les allégations.

«Nous partageons également les graves préoccupations de chacun concernant les comportements discriminatoires», a souligné le corps policier dans un communiqué mardi.