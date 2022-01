Une mince majorité soutient les restrictions en réaction au variant Omicron

OTTAWA — Un nouveau sondage suggère qu’une faible majorité de Canadiens soutiennent la dernière série de mesures de confinement et d’autres restrictions imposées par les gouvernements alors que le variant Omicron continue d’alimenter une explosion de nouveaux cas de COVID-19.

Une proportion de 56 % des répondants au sondage mené par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes convient que les gouvernements prennent les bonnes décisions pour limiter la propagation du variant Omicron et empêcher le système de santé d’être submergé. Ce taux grimpe à 61 % au Québec, le plus élevé au pays. À l’inverse, il n’est que de 43 % en Alberta et de 46 % en Saskatchewan et au Manitoba.

Une autre tranche de 31 % des répondants dit ne pas croire qu’Omicron pose un risque grave pour la santé de la plupart des personnes infectées, et que les gouvernements devraient laisser les commerces ouverts et laisser les Canadiens vivre avec le risque. Là encore, les Québécois se démarquent avec 26 % qui se disent en accord avec cette affirmation, la proportion la plus faible du pays.

Les 14 % restants ont dit être indécis.

Les résultats suggèrent qu’il y a un niveau croissant de fatigue chez les Canadiens en ce qui concerne les restrictions, y compris chez ceux qui ont été complètement vaccinés, a déclaré le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque.

«Le soutien réel à la vaccination est très élevé, l’efficacité perçue est très élevée, a déclaré M. Bourque. Même parmi les vaccinés, ils disent: « Vous savez quoi? Je suis vacciné, j’ai fait tout ce que j’ai pu. Acceptons simplement de vivre avec ça. »»

Le sondage en ligne a été mené auprès de 1547 Canadiens entre le 5 et le 7 janvier. On ne peut lui attribuer une marge d’erreur, car les sondages sur Internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires.

Les résultats surviennent alors que la vague alimentée par Omicron menace de submerger les hôpitaux dans plusieurs régions du Canada, les hospitalisations approchant ou atteignant des niveaux records au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Alors que les gouvernements et les responsables de la santé publique ont souligné la nécessité de confinements et de restrictions pour éviter une catastrophe, le sondage suggère qu’un nombre croissant de Canadiens sont mécontents de la façon dont leurs gouvernements gèrent la pandémie.

La réaction du gouvernement fédéral face à la COVID-19 satisfait 62 % des répondants, soit une baisse de 5 % depuis le début du mois de décembre. Ce sont exactement les mêmes résultats que pour les gouvernements municipaux.

Les gouvernements provinciaux ont également enregistré une baisse de 5 %, avec seulement 58 % des répondants se disant satisfaits de la façon dont leurs provinces réagissent à la crise.

M. Bourque a déclaré que les résultats suggèrent qu’un nombre croissant de Canadiens vaccinés s’impatientent envers ceux qui ont refusé de se faire vacciner.

Passeport vaccinal

Soixante-quatre pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutenaient l’imposition de passeports vaccinaux pour accéder aux centres commerciaux et aux autres commerces, y compris les magasins de vente d’alcool et de cannabis, à l’exclusion des épiceries. Les taux sont respectivement de 72 % et 73 % au Québec, les plus élevés au pays.

Le sondage indique que 61 % des répondants sont en faveur d’une obligation d’être vacciné pour emprunter les transports en commun.

Près des deux tiers des personnes interrogées étaient également favorables à la création de zones séparées dans les hôpitaux et les cliniques pour les patients non vaccinés.

«C’est en quelque sorte: « Allez, tout le monde, faites-vous simplement vacciner »», a déclaré M. Bourque.