Une ministre de Doug Ford s’excuse auprès du propriétaire des Sénateurs d’Ottawa

Une ministre ontarienne qui aurait publiquement insulté le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa lors d’un récent concert des Rolling Stones soutient qu’elle lui a depuis présenté ses excuses.

Lisa MacLeod a indiqué sur Twitter qu’elle n’avait voulu que donner son avis à Eugene Melnyk sur la tenue des Sénateurs d’Ottawa, son «équipe bien-aimée», qui la préoccupe beaucoup. Elle soutient qu’elle a depuis présenté ses excuses au propriétaire des Sénateurs pour «avoir été aussi directe» dans ses commentaires.

Le quotidien «Ottawa Citizen» a écrit que lorsque Mme MacLeod a aperçu M. Melnyk au concert des Stones, samedi dernier au nord de Toronto, elle lui a crié qu’elle était «son ministre» et elle l’a insulté, en le qualifiant de «perdant».

Le journal écrit que M. Melnyk s’est ensuite plaint auprès du cabinet du premier ministre, et que Mme MacLeod et Doug Ford l’ont plus tard appelé.

Le cabinet de M. Ford a déclaré à La Presse canadienne qu’il ne ferait aucun commentaire. M. Melnyk n’était pas immédiatement disponible pour commenter l’affaire.

La ministre MacLeod a récemment été rétrogradée au Tourisme, à la Culture et au Sport; elle était auparavant ministre des Services à l’enfance et ministre des Services sociaux et communautaires, mais sa gestion du programme relatif à l’autisme a provoqué l’indignation chez les parents.

Les Sénateurs d’Ottawa ont connu de nombreux déboires, aussi bien sur la glace qu’à l’extérieur, depuis que l’équipe est passée à un but de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley en 2017. Le propriétaire Melnyk est souvent la cible de critiques de la part de partisans d’Ottawa.