Une ministre de la Nouvelle-Écosse contracte le coronavirus

HALIFAX — La ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse a annoncé mercredi qu’elle avait contracté le coronavirus.

Kim Masland a relaté dans un communiqué qu’elle ne se sentait pas bien dimanche et qu’après un test de dépistage passé lundi, elle avait reçu un résultat positif mercredi matin.

Mme Masland assure qu’elle était pleinement vaccinée contre la COVID-19 et qu’elle ne sait pas comment elle a contracté le coronavirus. Elle attribue d’ailleurs à la vaccination ses symptômes bénins et précise que pendant son rétablissement, elle continuera à collaborer avec la santé publique pour la recherche de contacts.

Cette nouvelle survient alors que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé mercredi que les résidents admissibles pour une dose de rappel du vaccin pourront prendre rendez-vous à partir de mardi prochain.

Ces Néo-Écossais admissibles à la troisième dose sont les personnes de 70 ans et plus, celles qui avaient reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca et les travailleurs de la santé de première ligne qui sont entièrement vaccinés, mais dont l’intervalle de vaccination entre les deux doses est de moins de 28 jours.

Mme Masland indique que son expérience «montre à quel point ce virus est contagieux» et sert de rappel pour continuer à suivre les protocoles de santé publique et se faire vacciner.

«Je ne me sens pas bien, mais heureusement, mes symptômes sont légers et je sais que le vaccin m’empêche de tomber gravement malade.»

—

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.