Une mise à jour a empêché la diffusion complète d’une alerte Amber en Ontario

Une mise à jour logicielle effectuée par un tiers a fait en sorte que l’alerte Amber déclenchée cette semaine pour retrouver une fillette en Ontario n’a pas été envoyée sur les cellulaires de partout dans la province, a confirmé vendredi le corps policier provincial qui a enquêté sur les causes de ce problème.

Jeudi, l’alerte a été envoyée peu avant 3 h 30 pour retrouver une fillette de trois mois qui avait été vue pour la dernière fois avec son père à Roseneath. La fillette a finalement été retrouvée saine et sauve et son père a été placé en détention.

Les personnes qui se trouvaient dans le secteur de l’enlèvement ont bien reçu le message d’alerte sur leur cellulaire, mais ce n’a pas été le cas pour les personnes du reste de la province, a constaté la Police provinciale de l’Ontario.

Au terme de son enquête, le corps policier provincial a pu confirmer qu’une mise à jour logicielle était à l’origine du problème.

«Lorsqu’elle a tenté d’envoyer une alerte Amber, la Police provinciale de l’Ontario a connu des ennuis techniques», a reconnu le corps policier dans un communiqué.

«Nous avons maintenant identifié la source de ces ennuis, qui ont été causés par une mise à jour logicielle chez un tiers. Le problème a été réglé et le système d’alerte Amber de la Police provinciale de l’Ontario est de nouveau entièrement fonctionnel.»

Selon le porte-parole du corps policier, Bill Dickson, puisque la mise à jour a été effectuée chez un tiers, la Police provinciale de l’Ontario n’était pas au courant qu’elle allait se produire.

Lorsqu’elle a compris que l’alerte Amber ne se déclenchait pas correctement, jeudi, la Police provinciale de l’Ontario a fait appel au Centre provincial des opérations d’urgence, qui a pu envoyer le message dans toute la province.

La Police provinciale de l’Ontario a assuré qu’elle prenait des mesures pour résoudre le problème afin d’éviter qu’il ne se reproduise.

«Les équipes techniques ont travaillé pour créer une sauvegarde afin de contourner les mises à jour automatisées qui échappent à notre contrôle», a indiqué le corps policier.

La Police provinciale de l’Ontario a également fait savoir qu’elle allait créer un processus manuel pour accéder à En Alerte, le système national d’alerte d’urgence, et qu’elle continuerait de tester son système sur une base régulière.

Des alertes Amber sont envoyées dans toute la province sur les cellulaires et dans les médias traditionnels pour solliciter l’aide du public lorsqu’un enfant est soupçonné d’avoir été enlevé et d’être en danger immédiat.

Les cellulaires et autres appareils sans fil compatibles et connectés au réseau LTE reçoivent les alertes Amber via le système En Alerte.

Le système d’alerte Amber a été adopté en 2003 en Ontario.