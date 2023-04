Une mobilisation pour résorber le manque de logements étudiants au Québec

MONTRÉAL — Le Québec affiche un «déficit» en matière de construction de logements étudiants. Pour y remédier, plusieurs acteurs de l’habitation et de l’éducation se sont réunis pour une première fois, mardi, afin de se mettre en mode solution.

À l’initiative de l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), la rencontre avait pour but dans un premier temps de dresser un bilan des besoins et de s’entendre sur une cible de construction.

«En ce moment, on peut clairement parler d’une pénurie de logements étudiants au Québec, même d’un déficit accumulé parce que ça fait plusieurs décennies qu’on ne construit pas en quantité substantielle du logement étudiant», a fait valoir en entrevue Laurent Levesque, le directeur général de l’UTILE, qui planche sur des projets de logements étudiants abordables dans différentes villes québécoises.

La question de l’habitation peut commencer à représenter une barrière à l’accès aux études supérieures dans un contexte où les logements abordables sont peu nombreux dans plusieurs régions étudiantes, selon M. Levesque.

La réunion, qui se tenait au centre-ville de Montréal, a notamment mobilisé des représentants des ministères de l’Habitation et de l’Enseignement supérieur, d’associations étudiantes et d’établissements collégiaux et universitaires.

Les discussions devaient permettre d’identifier des mesures prioritaires pour accélérer les mises en chantiers, notamment sur l’aspect du financement, de la réglementation et de la collaboration entre les instances publiques et les promoteurs, a résumé M. Levesque, avant le début de la rencontre.

Le Québec compterait plus de 250 000 étudiants locataires.