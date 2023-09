Une montagne du Colorado change de nom dans un geste de réconciliation

DENVER — Une imposante montagne au sud-ouest de Denver, aux États-Unis, a été renommée vendredi dans le cadre d’un effort national visant à remédier à l’histoire de l’oppression et de la violence contre les Premières Nations.

Le Conseil américain sur les noms géographiques a voté à une écrasante majorité pour changer le mont Evans en mont Blue Sky à la demande des nations Cheyenne et Arapaho et avec l’approbation du gouverneur du Colorado, Jared Polis.

Les Arapaho étaient connus sous le nom de Blue Sky People, tandis que les Cheyennes organisent une cérémonie annuelle de renouveau de la vie appelée Blue Sky.

Le sommet de 4348 mètres doit son nom original à John Evans, deuxième gouverneur territorial du Colorado et surintendant d’office des affaires autochtones. M. Evans a démissionné après que le colonel John Chivington a mené, en 1864, un massacre de cavalerie américaine de plus de 200 Arapaho et Cheyenne — pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées — à Sand Creek, dans ce qui est aujourd’hui le sud-est du Colorado.

«C’est une étape énorme, non seulement pour les peuples Cheyenne et Arapaho, mais aussi pour d’autres alliés qui ont travaillé avec diligence pour entamer le processus de guérison, apportant honneur à une montagne monumentale et majestueuse», a déclaré le gouverneur des communautés Cheyenne et Arapaho, Reggie Wassana, après le vote de vendredi.