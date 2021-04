Une motocycliste est gravement blessée lors d’une embardée à Québec

QUÉBEC — Une motocycliste a été gravement blessée après une sortie de route samedi après-midi à Québec. L’embardée s’est produite vers 13h45 sur l’autoroute 40 en direction ouest, près de l’intersection avec le boulevard Henri-IV.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), quatre motocyclistes circulaient ensemble lorsqu’une personne du groupe a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe avant d’être éjectée de sa motocyclette.

La conductrice, âgée d’une cinquantaine d’années, a subi des blessures graves.

«Après son transport au centre hospitalier, elle a été stabilisée, et on ne craint plus pour sa vie», a déclaré Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.