Une municipalité de l’Ontario interdit les drapeaux LGBTQ sur les terrains publics

Des résidents d’une municipalité du sud-ouest de l’Ontario qui a récemment interdit les drapeaux de la fierté LGBTQ sur la propriété publique soutiennent qu’une église conservatrice locale exerce une influence démesurée au sein de la communauté.

La municipalité du canton de Norwich a attiré l’attention le mois dernier lorsque le conseil municipal a adopté, à trois voix contre deux, une motion qui interdit les drapeaux de la fierté LGBTQ sur toute propriété de la Ville.

Seuls les drapeaux des gouvernements fédéral, provincial et municipal sont désormais autorisés sur les terrains publics. Cette décision est intervenue après que le canton a été le théâtre, l’année dernière, de plusieurs cas de vandalisme sur des drapeaux et des bannières en soutien à la communauté LGBTQ.

Le conseiller municipal John Scholten, qui avait présenté la motion, a déclaré qu’il souhaitait modifier la politique des drapeaux afin de «maintenir l’unité» dans la ville.

Mais plusieurs résidants pensent que les croyances de l’Église calviniste conservatrice des Congrégations réformées des Pays-Bas ont pu influencer le vote du conseil municipal. Un résidant a estimé que cette église avait investi «les leviers de pouvoir sur toutes les facettes de la ville».

Le site internet de cette congrégation exprime clairement son opposition aux droits des LGBTQ. Sur sa page «croyances», on y lit que «toute forme d’immoralité sexuelle (y compris, mais sans s’y limiter, l’homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité, la bestialité, l’inceste, la fornication, l’adultère et l’utilisation de la pornographie) constitue un péché et une offense à Dieu».

Certains commerçants soutiennent aussi que des fidèles de cette congrégation viennent leur dire au comptoir qu’ils les boycotteront s’ils ouvrent leurs portes le dimanche, jour du Seigneur.

L’organisme de défense des droits LGBTQ «Oxford County Pride» a déclaré qu’il avait porté devant la Commission ontarienne des droits de la personne l’interdiction du drapeau de la fierté dans le canton de Norwich, une ville de 11 000 habitants.

Il a été impossible d’obtenir les commentaires du parrain de la résolution, du maire Jim Palmer, qui a voté pour, ou des responsables de la congrégation religieuse, qui s’est installée à Norwich en 1949.

Le caractère religieux conservateur de Norwich remonte déjà au début du XIXe siècle, lorsque le canton a été colonisé par Peter Lossing — un quaker de l’État de New York arrivé en 1810, a expliqué Matthew Lloyd, conservateur adjoint au «Norwich and District Museum».

Les Congrégations réformées des Pays-Bas ont commencé à renforcer leur présence dans Norwich après la Seconde Guerre mondiale et ont organisé des offices en néerlandais pendant un certain temps, a ajouté M. Lloyd. «Ils ont essaimé partout en Ontario.»