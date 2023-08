Une nouvelle analyse génétique donne un nouveau visage à Oetzi

NEW YORK — Oetzi, l’homme des glaces, a un nouveau visage.

Des décennies après la découverte de la célèbre momie du glacier dans les Alpes italiennes, des scientifiques ont fouillé dans son ADN pour dresser un meilleur portrait de l’ancien chasseur.

Dans une étude publiée mercredi dans la revue Cell Genomics, ils déterminent qu’Oetzi descendait principalement d’agriculteurs de l’actuelle Turquie, et que son crâne était plus chauve et sa peau plus foncée que ce que l’on pensait initialement.

Oetzi, qui vivait il y a plus de 5000 ans, a été congelé dans la glace après avoir été tué d’une flèche dans le dos. Son cadavre a été conservé comme une «momie naturelle» jusqu’en 1991, date à laquelle des randonneurs l’ont retrouvé avec certains de ses vêtements et de son équipement, notamment une hache en cuivre, un arc long et un chapeau en peau d’ours. Depuis lors, de nombreux chercheurs se sont efforcés d’en savoir plus sur la momie, qui est exposée au musée d’archéologie du Tyrol du Sud à Bolzano, en Italie.

Une première version du génome d’Oetzi a été publiée en 2012. Mais la recherche sur l’ADN ancien ayant progressé depuis, les scientifiques ont décidé d’examiner à nouveau les gènes de l’homme des glaces, explique l’auteur de l’étude, Johannes Krause, un généticien de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive, en Allemagne. Ils ont utilisé de l’ADN extrait de l’os de la hanche de la momie.

La mise à jour du génome «permet de mieux comprendre l’histoire de cette momie», a expliqué Andreas Keller, de l’université allemande de la Sarre. M. Keller a travaillé sur la première version, mais n’a pas participé à la dernière étude.

D’après le nouveau génome, l’apparence d’Oetzi au moment de sa mort, vers l’âge de 45 ans, ressemblait beaucoup à celle de la momie aujourd’hui : elle est sombre et n’a pas beaucoup de cheveux, a indiqué l’auteur de l’étude, Albert Zink, le directeur de l’Institut d’études sur les momies à Eurac Research en Italie. Les scientifiques pensaient auparavant que l’homme des glaces était plus clair de peau et plus poilu dans la vie, mais que son corps momifié avait changé au fil du temps.

Selon les chercheurs, son génome présentait également un risque accru d’obésité et de diabète.

Son ascendance suggère qu’il vivait au sein d’une population isolée dans les Alpes, a ajouté M. Zink. La plupart des Européens d’aujourd’hui possèdent un mélange de gènes provenant de trois groupes : les agriculteurs d’Anatolie, les chasseurs-cueilleurs de l’ouest et les éleveurs de l’est. Or, 92 % des ancêtres d’Oetzi provenaient uniquement des agriculteurs d’Anatolie, sans beaucoup de mélange avec les autres groupes.