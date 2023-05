Une nouvelle convention collective pour les professionnels dans trois musées

MONTRÉAL — Les quelque 200 professionnels de trois musées viennent de renouveler ensemble leur convention collective, et ce, pour une durée de six ans.

Ces professionnels sont des conservateurs, des chargés d’exposition, des analystes en informatique et des travailleurs à l’administration. Ils sont membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et travaillent au Musée d’art contemporain, au Musée de la civilisation et au Musée national des beaux-arts.

Le SPGQ a mené une négociation regroupée, pour la première fois, avec ces trois employeurs différents qui reçoivent leur cadre financier du Conseil du trésor.

En entrevue mardi, le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette, a expliqué que cette façon de procéder a permis d’uniformiser les structures salariales pour des gens qui ont les mêmes tâches dans différents musées.

Au plan salarial, les augmentations seront les mêmes que celles qu’avait obtenues le secteur public pour les années 2020 à 2023, soit 2 % par année. Pour les trois années suivantes, c’est une clause remorque qui a été obtenue, c’est-à-dire que ces travailleurs auront les mêmes augmentations que ce que le secteur public obtiendra éventuellement.

Le SPGQ a également négocié des clauses touchant le traitement des victimes de violence conjugale et le télétravail.