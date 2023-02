Une nouvelle maison pour Autochtones en situation d’itinérance inaugurée à Montréal

MONTRÉAL — L’organisme Projets autochtones du Québec (PAQ) a inauguré, lundi à Montréal, la Maison Akhwà:tsire, un centre d’hébergement supervisé qui permettra à un maximum de 22 personnes autochtones en situation d’itinérance chronique d’occuper un logement.

Cette nouvelle maison, située à proximité du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), dispose de 18 chambres, dont six accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le projet d’acquisition de l’immeuble et de rénovation des lieux a été réalisé au coût de 6,8 millions $. Le gouvernement fédéral a notamment contribué avec une aide de 4,7 millions $ par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques et de logement dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements.

De plus, les locataires vont bénéficier du Programme de supplément au loyer et ne verseront que 25 % de leur revenu brut pour demeurer sur place. Le reste des frais de logement sera assumé par la Société d’habitation du Québec et la Ville de Montréal.

En plus d’avoir accès à une chambre dans un environnement culturellement sécuritaire, les locataires pourront compter sur le soutien d’intervenants psychosociaux en tout temps. Des services de soins médicaux, incluant en santé mentale, seront aussi disponibles.

Le service sera également adapté pour accueillir des personnes aux prises avec des dépendances grâce au programme de l’organisme PAQ développé en partenariat avec le Service de médecine des toxicomanies du CHUM.

Afin d’assurer la pérennité des opérations, PAQ pourra notamment miser sur un financement récurrent d’un million de dollars du ministère québécois de la Santé et des Services sociaux.

En conférence de presse à l’occasion de l’inauguration des lieux, la directrice générale de PAQ, Heather Johnston, a soutenu que ce projet «représente la réconciliation avec les peuples autochtones».

«C’est un espace où des personnes qui ont passé des années, peut-être des décennies, dans la rue, et qui vivent avec un trauma intergénérationnel, vont trouver un chez-soi dans la dignité», a-t-elle ajouté.

Présent pour l’inauguration, le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a parlé d’«un pas vers l’avant» tout en reconnaissant qu’il faudra bien davantage d’investissements pour «combler un gouffre» dans la demande de services en itinérance pour les Autochtones à Montréal.

«On parle de dignité. Les gens vont pouvoir vivre ensemble, se parler dans leur langue et faire face à plusieurs enjeux de manière supervisée», a-t-il décrit.

Son homologue québécois, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, a toutefois mis en garde de ne pas minimiser l’impact de cette annonce en la réduisant à son nombre de places par rapport à l’ampleur du problème d’itinérance.

«Ça vient compléter une offre de services. On parle souvent d’abris, mais il faut compléter l’offre avec des logements supervisés», a-t-il mentionné en soulignant que même des couples pourront profiter d’un logement à la Maison Akhwà:tsire.

Dans la même veine, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a expliqué que cette ressource s’intègre au bout de la trajectoire de soins qui commence par les refuges à partir desquels des personnes peuvent obtenir une place en hébergement transitoire temporaire avant d’éventuellement bénéficier d’un logement supervisé à plus long terme.

Heather Johnston a précisé que les six premiers locataires seront les participants au programme de gestion de la consommation d’alcool du PAQ. Un processus de sélection est en cours pour choisir les autres locataires parmi les gens ayant soumis une demande à l’organisme.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.