Une nouvelle tempête hivernale frappera les Maritimes et l’est du Québec samedi

HALIFAX — Environnement Canada prévient les résidents des Maritimes qu’ils pourraient subir des pannes d’électricité, en fin de semaine, au passage d’une importante tempête hivernale qui doit frapper la région dès samedi, avec poudrerie et pluie verglaçante.

Des avertissements de pluie et de tempête hivernale ont été lancés pour la Nouvelle-Écosse, où des conditions hivernales dangereuses étaient attendues en fin de semaine. Des rafales atteignant jusqu’à 100 km/h sont prévues et la neige devrait se transformer samedi en pluie verglaçante ou en grésil, puis en pluie.

Jusqu’à 40 cm de neige étaient attendus dans le nord de la Nouvelle-Écosse, tandis que les régions du sud peuvent s’attendre à jusqu’à six heures de pluie verglaçante.

Au Nouveau-Brunswick, jusqu’à 40 cm de neige sont attendus dans le sud-est de la province, mais les avertissements de tempête hivernale restent en vigueur pour la majeure partie de la province sauf, pour l’instant, au nord, dans une zone s’étendant de la région Chaleur jusqu’à Edmundston.

Dans l’est du Québec, on prévoyait au moins 20 cm de neige à compter de samedi après-midi, jusqu’à dimanche, dans la péninsule gaspésienne. Aux Îles-de-la-Madeleine, on prévoyait de 20 à 30 cm de neige, de la poudrerie, de la pluie verglaçante et des vents forts pouvant atteindre 100 km/h, de samedi matin jusqu’à dimanche.

Entre 15 et 40 cm de neige sont attendus sur l’Île-du-Prince-Édouard, où les rafales pourraient atteindre 100 km/h. Là aussi, de la pluie verglaçante est attendue samedi, en fin d’après-midi.