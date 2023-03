Une nouvelle vidéo montre l’intervention de la police dans une école de Nashville

NASHVILLE — La police de Nashville a rendu publique mardi une vidéo d’une caméra corporelle montrant l’intervention des policiers qui sont intervenus pour neutraliser le tireur qui était entré la veille dans une école primaire de Nashville, au Tennessee.

Dans la vidéo dramatique de six minutes, on peut voir les policiers entrer dans le bâtiment, mener des recherches, puis ouvrir le feu sur le suspect, qui avait déjà eu le temps de tuer trois enfants et trois adultes.

La séquence captée par la caméra corporelle de l’agent Rex Engelbert commence lorsqu’on voit une femme qui accueille les policiers à l’extérieur de l’école Covenant.

«Les enfants sont tous confinés, mais il nous en manque deux. On ne sait pas où ils sont», indique la dame au policier.

«D’accord, oui, madame», répond l’agent Engelbert.

La femme dirige ensuite les officiers vers une aile et précise que les gens à l’intérieur viennent d’entendre des coups de feu. «En haut, il y a un groupe d’enfants», souligne-t-elle.

Trois policiers, dont l’agent Engelbert, fouillent ensuite les classes une à une, munis de fusils. «Metro Police», crient les agents.

«Allons-y, allons-y», hurle un officier.

Alors que des alarmes résonnent dans l’école, un policier mentionne: «On dirait que c’est à l’étage.»

Les agents montent donc les escaliers jusqu’au deuxième étage et s’arrêtent devant une grande salle. «On entre», crie un officier.

Puis un déluge de coups de feu se fait entendre.

«Éloignez vos mains du fusil», ordonne un policier à deux reprises. Le tireur reste cependant immobile sur le sol.

L’enquête se poursuit

La police a identifié le tireur, qui a été tué par la police, comme étant Audrey Elizabeth Hale, une personne transgenre âgée de 28 ans. Hale aurait fréquenté, plus jeune, cette école primaire chrétienne privée.

Hale avait au préalable dessiné une carte détaillée de l’école, y compris les points d’entrée potentiels, et avait surveillé le bâtiment avant de commettre son massacre, selon les forces policières.

Le temps de réponse de la police lors de fusillades dans les écoles fait l’objet d’un examen approfondi aux États-Unis depuis la tuerie de l’école primaire d’Uvalde, au Texas, au cours de laquelle 70 minutes se sont écoulées avant que les forces de l’ordre ne prennent d’assaut la salle de classe.

À Nashville, il s’est écoulé 14 minutes entre l’appel initial au 911 et le moment où le suspect a été abattu, selon la police.

Les victimes de la tuerie sont Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs et William Kinney, tous âgés de 9 ans, ainsi que Cynthia Peak, 61 ans, Katherine Koonce, 60 ans, et Mike Hill, 61 ans.

Au lendemain de la tragédie, la police poursuivait son enquête pour comprendre ce qui a poussé Hale à agir de la sorte.

Le chef de la police métropolitaine de Nashville, John Drake, n’a pas révélé les motivations du suspect, mais a souligné en entrevue avec NBC News que les enquêteurs pensaient que le tireur avait «un certain ressentiment» par rapport à cette école.

«Nous avons un journal et d’autres écrits que nous parcourons actuellement et qui se rapportent à l’incident», a-t-il mentionné aux journalistes.

Les autorités ont confirmé que Hale était armé de deux armes «de type assaut», ainsi que d’une arme de poing au moment des faits. Au moins deux d’entre elles auraient été obtenues légalement dans la région de Nashville. D’autres armes ont été saisies au domicile du suspect par les policiers.

Le président Joe Biden a souligné qu’il avait parlé au chef de la police de Nashville, au maire et aux sénateurs du Tennessee. Il a supplié le Congrès d’adopter des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, y compris une interdiction des armes d’assaut.

L’école Covenant compte environ 200 élèves de la maternelle à la sixième année, ainsi qu’environ 50 membres du personnel.