Une octogénaire meurt dans un incendie à Rivière-des-Prairies

MONTRÉAL — Une femme âgée de 84 ans est morte à la suite d’un début d’incendie dans un duplex de l’arrondissement Rivière-des-Prairies, à Montréal, a confirmé le Service de sécurité incendie de Montréal.

Les pompiers ont été appelés vers midi lundi à se rendre à la résidence située sur la rue Sylvain-Garneau, près du boulevard Marien.

En entrant dans la résidence comprenant trois logements, les pompiers ont trouvé au sous-sol le corps inanimé de la femme et ont entrepris les manoeuvres de réanimation.

La victime a été transportée dans un hôpital dans un état critique, a précisé Manuel Couture, un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Son décès a ensuite été constaté.

Les pompiers croient que la cause de l’incendie et la présence ou l’absence d’un avertisseur de fumée fonctionnel devraient être connues rapidement étant donné que le brasier a été de faible ampleur et qu’il ne s’est pas propagé aux autres logements.

Aucune autre personne n’a été incommodée par l’incendie, ont-ils précisé en entrevue avec La Presse canadienne.

L’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM.

Une autopsie sera pratiquée pour connaître la cause exacte du décès.