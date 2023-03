Une Ontarienne de 9 ans établit trois records du monde Guinness en hula-hoop

Mamathi Vinoth passait des heures à pratiquer le hula-hoop après l’école tous les jours pour perfectionner sa technique.

Tourbillonnant, sautillant et virevoltant, la fillette de neuf ans a travaillé sur sa force, son endurance et sa constance.

Le travail acharné a porté ses fruits il y a quelques semaines lorsque l’élève de 4e année de Mississauga, en Ontario, a établi trois records du monde Guinness en hula-hoop, bien qu’elle ait d’abord caché son exploit à ses camarades de classe.

«J’étais vraiment excitée et heureuse et j’ai ressenti tout ce que vous pouviez imaginer», a-t-elle témoigné en entrevue.

Mamathi a établi les records du monde en janvier au Royaume-Uni, après avoir été invité à Londres par la société qui suit les réalisations humaines et les extrêmes du monde naturel. Elle a dit qu’elle était nerveuse avant sa performance, mais qu’elle se sentait confiante sur le moment.

«J’étais si heureuse que je ne pouvais pas m’arrêter (d’en parler)», a-t-elle rapporté à propos des répercussions immédiates.

Mamathi a établi des records en faisant tourner 110 fois un cerceau sur la cheville en une minute ; 62 fois autour des genoux dans une pose de danseuse en 30 secondes ; et 76 fois autour des genoux sur des patins à roues alignées en 30 secondes.

Sa mère, Kadambari Vinoth, a déclaré qu’elle et son mari étaient ravis des réalisations de leur fille.

«Tout le monde est si heureux pour elle à un si jeune âge, même ses grands-parents, a-t-elle déclaré. Elle est vraiment rapide et elle peut très bien contrôler.»

Mamathi est née en Inde et a vécu aux États-Unis pendant deux ans avant de déménager à Mississauga avec ses parents à l’âge de cinq ans.

Sa mère, qui faisait elle-même du hula-hoop, a raconté que Mamathi avait commencé à faire tournoyer un cerceau en plastique polypropylène de 30 pouces autour de sa taille, de son cou, de ses bras et de ses jambes à l’âge de deux ans.

«Elle est devenue très bonne quand elle avait quatre ans», a-t-elle affirmé.

Mamathi a indiqué que le hula-hoop lui venait naturellement.

«C’est un sport vraiment agréable à pratiquer, car il n’inclut pas la course, les coups de pied ou quoi que ce soit», a-t-elle mentionné.

Mme Vinoth a déclaré que sa fille avait établi un record pour la première fois l’année dernière alors qu’elle était en vacances en Inde, lorsqu’un témoin de Guinness l’a vue effectuer le plus de rotations de cerceau en position horizontale en une minute.

Un an plus tard, Guinness l’a invitée en Angleterre pour établir les trois derniers records.

Mamathi a précisé qu’elle avait gardé ses réalisations secrètes pendant des semaines avant d’en parler récemment à ses camarades de classe et à ses professeurs.

«Ils m’ont félicitée et vu à quel point ils étaient heureux pour moi, cela m’a encouragé davantage à faire plus de records comme celui-ci», a-t-elle expliqué.

Elle a dit qu’elle souhaite aller aux Jeux olympiques un jour et concourir en gymnastique rythmique, qui combine ses trois passe-temps, notamment le hula-hoop, la gymnastique et la danse. Sa mère a indiqué qu’ils cherchaient un instructeur pour commencer à la former.

Mamathi a affirmé qu’elle voulait aussi être une scientifique qui étudie les animaux quand elle vieillira.

«J’aime le fait que certains animaux soient dangereux, certains sont gentils, certains sont dans l’eau, certains sont sur terre et il y a tellement de choses à apprendre», a-t-elle avancé.

Sa mère a souligné que les Canadiens pourraient trouver Mamathi dans le livre des records du monde Guinness lors de sa sortie en 2025.